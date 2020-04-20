CNN: израильтяне вышли на протест против Нетаньяху — в полном соответствии с правилами соцдистанцирования

Пандемия коронавируса не помешала израильтянам выйти на масштабный протест против премьер-министра Биньямина Нетаньяху, так как они неукоснительно соблюдают правила социального дистанцирования и предохраняются от возможного заражения, пишет CNN. Как отмечает канал, организаторы мероприятия расчертили площадь в Тель-Авиве с тем расчётом, чтобы протестующие, каждый из которых носил маску, держались друг от друга на определённом расстоянии.

Площадь в самом центре Тель-Авива измерили и аккуратно расчертили. Через каждые два метра нарисован знак Х, говорящий о том, что здесь, согласно израильским правилам социального дистанцирования, может кто-то встать. Всего организаторы протестов отметили 2800 мест. Тем не менее, по их словам, выступить против премьер-министра Биньмина Нетаньяху собралось в два раза больше людей, многие из которых остались на близлежащих улицах, пишет CNN.

На фоне коронавируса картина протеста выглядела весьма драматично. Активисты размахивали израильскими и просто чёрными флагами, чтобы показать, что Нетаньяху, по их мнению, атакует демократическую систему Израиля. Согласно недавно введённым правилам, митингующие одели маски, а один из протестующих поднял в воздух плакат, на котором было написано следующее: «Я не буду молчать, потому что моя страна сменила лицо». Из-за равномерного распределения людей казалось, что площадь Ицхака Рабина полностью забита, в то время как в реальности на ней могут уместиться десятки тысяч человек.

На этой неделе израильские власти начали ослаблять социальные ограничения, введённые для борьбы с пандемией. Однако, даже когда правила были очень строгими, они не распространялись на протесты в том случае, если они организовывались должным образом.

«Они говорят, что будет лавинообразный рост количества заражённых короной, — отметил организатор Шикма Шварцманн. — Но единственное, что растёт лавинообразно, так это количество людей, которые хотят отстоять нашу страну и нашу демократию».

Выступая перед протестующими, депутат Яир Лапид раскритиковал Нетаньяху и спикера парламента Бени Ганца, который до последнего времени был его политическим партнёром. Ганц порвал с Лапидом около месяца назад, когда согласился на компромисс с израильским премьером.

«Нельзя бороться с коррупцией изнутри. Если ты внутри, то ты — её часть, — подчеркнул Лапид, очевидно, целя в Ганца. — Мы здесь, чтобы сказать, что мы никогда не сдадимся. Слишком много хороших людей уже сдалось. Вот так и умирают демократии в XXI веке. Их не давят танками в парламенте. Они умирают изнутри, потому что хорошие люди молчат, а слабые сдаются».

Лидер Общего списка арабских партий Айман Одех призвал заключить альянс между еврейскими и арабскими партиями с тем, чтобы нанести поражение Нетаньяху. «Мы, арабские граждане, не можем в одиночку привнести фундаментальные перемены, но и без нас этого сделать нельзя, — заявил он. — Во время нынешнего кризиса есть реальная возможность создать демократический лагерь и широкий еврейско-арабский фронт за мир и демократию».

На данный момент Ганц и Нетаньяху пока не смогли договориться о конкретном облике нового правительства. В понедельник последняя встреча сторон окончилась без каких-либо очевидных прорывов, отмечает CNN.