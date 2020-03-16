Breitbart: Нетаньяху раскритиковали за намерение отслеживать носителей вируса через мобильные телефоны

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил, что власти Израиля планируют отслеживать передвижения заражённых коронавирусом через мобильные телефоны. Эта инициатива встретила шквал критики со стороны оппозиционных партий, представители которых обвинили главу государства в стремлении ограничить свободу граждан и использовать кризис в личных политических целях, сообщает Breitbart.

В выходные Биньямин Нетаньяху объявил, что Израиль начнёт применять инструменты цифрового отслеживания, использующие данные мобильных телефонов, чтобы следить за носителями коронавируса. Заявление премьера вызвало осуждение и опасения о приватности со стороны его основных политических соперников, сообщает Breitbart.

«До сих пор я избегал применять эти меры в отношении гражданского населения, но у меня нет выбора», — заявил Нетаньяху в телеобращении к нации. Он назвал текущий кризис коронавируса «войной с невидимым врагом» и заявил, что использование средств отслеживания нарушает частную жизнь людей, но при этом является «необходимым злом» для победы в этой войне.

Нетаньяху отметил, что Тайвань также пользуется данными GPS, чтобы отследить распространение вируса. Но в отличие от властей островного государства израильские власти утверждают, что не станут использовать эту информацию, чтобы удостовериться, что заражённый человек соблюдает предписания карантина. По их словам, они скорее хотят отследить прошлые перемещения носителей COVID-19.

Тем не менее этот шаг Нетаньяху вызвал шквал критики. Глава левой партии МЕРЕЦ Ницан Горовиц назвал инициативу «жестоким ударом по приватности и основным свободам», который нельзя допускать в демократической стране.

Лидер политического альянса «Кахоль-лаван» и бывший министр обороны Моше Яалон предупредил, что Нетаньяху становится похожим на турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. По его мнению, премьер, в отношении которого идёт судебное расследование, пытается «цинично эксплуатировать кризис коронавируса в личных политических интересах».

Представительница политического альянса правых сил «Ямина» и экс-министр юстиции Айлет Шакед признала, что предлагаемая Нетаньяху слежка является «экстремальным шагом и серьёзным нарушением приватности». Но, по её мнению, подобная мера является необходимой «для сохранения жизней и денег».

«Я намерена лично следить за этой операцией и убедиться, что она будет минимальной и контролируемой и прекратится сразу же после завершения кризиса, после чего сохранённые данные удалятся», — добавила она.

В своём выступлении Нетаньяху также пообещал закрыть места для проведения досуга, в том числе кинотеатры и торговые центры. Собрание более 10 человек в одном месте будет запрещено. Кроме того, все детские сады, школы и университеты в Израиле прекращают свою работу до дальнейших распоряжений.

Наличие коронавируса подтвердилось у 200 израильтян, при этом двое человек находятся в тяжёлом состоянии. Но пока ни один заразившийся не умер от этого заболевания, отмечает Breitbart.