Independent: экзитполы предвещают победу Нетаньяху на выборах в парламент

Согласно данным экзитполов, партия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «Ликуд» обходит конкурентов на выборах в кнессет, однако не сможет самостоятельно сформировать правительство, пишет The Independent. При этом основной конкурент Нетаньяху Бени Ганц призвал не делать поспешных выводов и дождаться окончательного подсчёта голосов.

Партия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «Ликуд» лидирует на парламентских выборах страны, однако, похоже, крупнейшей израильской партии правого толка не хватит поддержки, для того чтобы сформировать правительство, сообщает The Independent со ссылкой на результаты экзитполов.



По данным трёх основных телеканалов страны 11, 12 и 13, «Ликуд» обходит на выборах в кнессет партию основного конкурента Нетаньяху Бени Ганца и уже может смело рассчитывать на 36 или 37 мест в парламенте.



Ожидается, что сторонники премьер-министра по правому блоку получат 59 мест, то есть на два меньше, чем необходимое для формирования кабинета министров 61 место. Это позволяет британскому изданию предположить, что, несмотря на скандал вокруг обвинений в коррупции, Нетаньяху останется в должности.



Экзитполы также показывают, что центристская партия Ганца претендует на 32 или 33 места в парламенте. Это стало неожиданностью для многих, так как опросы общественного мнения накануне прошедшего в понедельник голосования свидетельствовали о равных шансах двух основных кандидатов.



Официальные результаты третьих за год выборов в парламент будут объявлены уже во вторник. При этом Нетаньяху уже успел поблагодарить избирателей на своей страничке в Twitter. А появившись позже в штаб-квартире своей партии, премьер-министр назвал итоги выборов «великой победой».



«Мы победили, несмотря ни на что, — заявил политик, прежде чем перечислить достижения последнего десятилетия под своим руководством. — Эта победа особенно сладка, потому что это победа вопреки всему. Мы превратили лимоны в лимонад».



В выступлении перед своими сторонниками, размахивающими огромными флагами и воздушными шарами, Нетаньяху пообещал работать над аннексией частей Западного берега и продолжить формирование правительства.



«Завтра, после того как мы немного поспим. Мы сядем за формирование сильного и стабильного национального правительства», — подытожил глава государства.



Напротив, в штаб-квартире партии «Кахоль-Лаван» реакция на данные экзитполов оказалась более сдержанной. При этом Ганц отказался признать своё поражение и попросил своих сторонников дождаться окончательных результатов.



«Я понимаю чувство разочарования. Это не тот результат, которого, мы бы, вероятно, хотели», — заявил Ганц перед сторонниками, подчеркнув, что это лишь начало пути в связи с предстоящим разбирательством в суде по обвинению в коррупции, выдвинутому против Нетаньяху.