Forbes: Путин не упустил возможность преподать Западу очередной урок истории

Владимир Путин ни за что не согласится, чтобы роль его страны в разгроме нацизма была каким-то образом преуменьшена или чтобы к ней относились без должного уважения. Как пишет Forbes, российскому президенту пришлось перенести парад, однако в своей статье, опубликованной в издании The National Interest, он не упустил возможность ещё раз разъяснить Западу свою точку зрения.

Президенту России Владимиру Путину пришлось перенести запланированный парад, приуроченный к 75-летней годовщине победы на нацистской Германией во Второй мировой войне, однако он всё же не упустил возможность ещё раз разъяснить Западу свою точку зрения. Как пишет Forbes, в своей длинной статье, опубликованной на английском языке в издании National Interest, а также на официальном сайте Кремля, Путин предупреждает: «Исторический ревизионизм, проявления которого мы наблюдаем сейчас на Западе, причем прежде всего в отношении темы Второй мировой войны и ее итогов, опасен».

Почему спустя 75 лет после окончания войны и в условиях совершенно другого мира данный вопрос имеет такое большое значение? По мнению автора материала, ответом может служить собственная история России. В течение одного века, помимо Первой и Второй мировых войн, России довелось пережить революцию, гражданскую войну, смену режима с монархии на коммунизм, а затем и крах коммунистической системы. На этом фоне победа над гитлеровской Германией выделяется как истинный триумф, который до сих пор используется в качестве силы, способной объединить страну. Именно поэтому Россия очень обижается, когда её роль во Второй мировой войне игнорируется, как это произошло 8 мая в твите Белого дома.

«8 мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацистами! Дух Америки всегда будет побеждать. В конечном счете именно так и произошло», — говорилось в твите на официальной страничке Белого дома.

Как заключает издание, Путин ни за что не согласится, чтобы роль его страны в разгроме нацизма была каким-то образом преуменьшена или чтобы к ней относились без должного уважения. Поэтому в своей статье он упомянул о сообщении, которое премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль отправил Иосифу Сталину в сентябре 1944 года. В том сообщении Черчилль признавал, что «именно русская армия выпустила кишки из германской военной машины».

«Пока его страна пытается справиться с последствиями коронавируса для российской системы здравоохранения и экономики и вынуждена мириться с непростыми отношениями с Западом, Путин намерен сделать все, чтобы ни народ России, ни весь мир этого не забыли», — заключает автор материала.