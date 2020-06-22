Forbes: Путин не упустил возможность преподать Западу очередной урок истории
Президенту России Владимиру Путину пришлось перенести запланированный парад, приуроченный к 75-летней годовщине победы на нацистской Германией во Второй мировой войне, однако он всё же не упустил возможность ещё раз разъяснить Западу свою точку зрения. Как пишет Forbes, в своей длинной статье, опубликованной на английском языке в издании National Interest, а также на официальном сайте Кремля, Путин предупреждает: «Исторический ревизионизм, проявления которого мы наблюдаем сейчас на Западе, причем прежде всего в отношении темы Второй мировой войны и ее итогов, опасен».
Почему спустя 75 лет после окончания войны и в условиях совершенно другого мира данный вопрос имеет такое большое значение? По мнению автора материала, ответом может служить собственная история России. В течение одного века, помимо Первой и Второй мировых войн, России довелось пережить революцию, гражданскую войну, смену режима с монархии на коммунизм, а затем и крах коммунистической системы. На этом фоне победа над гитлеровской Германией выделяется как истинный триумф, который до сих пор используется в качестве силы, способной объединить страну. Именно поэтому Россия очень обижается, когда её роль во Второй мировой войне игнорируется, как это произошло 8 мая в твите Белого дома.
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