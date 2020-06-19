Aftonbladet: бывший мэр шведского города предложил сменить Карла XII на Грету Тунберг

На волне протестов по всему миру против памятников бывший мэр шведского города Умео Ян Бьёринге выразил возмущение, что в его стране до сих пор остались антидемократические монументы. В статье для Aftonbladet он призвал власти страны убрать из Стокгольма статую «самовластного деспота» Карла XII, а вместо неё поставить памятник Грете Тунберг или нобелевскому лауреату Дагу Хаммаршёльду.

Многие историки считают, что памятники отражают скорее ценности той или иной эпохи, чем объективную историческую реальность. Как уверен бывший мэр шведского города Умео Ян Бьёринге, история излагается в школьных учебниках и музеях, а статуи же ставятся, чтобы насаждать определённые взгляды.

Как пишет политик в статье для Aftonbladet, нельзя, чтобы общественные места насаждали антидемократические ценности. Поэтому если государственным СМИ нельзя распространять антидемократические взгляды, так и общественным местам это надо запретить.

«Это отнюдь не значит, что историю снесенных памятников тоже надо стереть. На самом деле не придется ничем жертвовать. Давайте воспользуемся цифровыми возможностями. С помощью QR-кода или аналогичной технологии посетитель легко получит сведения о том или ином памятнике: когда и почему его установили и зачем снесли. Благодаря так называемой «дополненной реальности» можно будет создать образ памятника и рассказать его историю, чтобы людям было над чем поразмыслить. Живая демократия рождается как раз из таких историй и дебатов», — предлагает Ян Бьёринге.

Он также призвал власти страны убрать из Стокгольма статую «самовластного деспота» Карла XII. Вместо него город может украсить памятник Грете Тунберг или, например, лауреату Нобелевской премии мира Дагу Хаммаршёльду.

«Пусть в наших парках и скверах стоят памятники, которые работают на благо сплочённости и общественного согласия», — считает бывший мэр города Умео.