Ouest-France: «помогите Амазонии» — мэр бразильского Манауса обратился к Грете Тунберг

Глава Манауса обратился с просьбой о помощи в борьбе с коронавирусом к шведской активистке Грете Тунберг, сообщает Ouest-France. По словам мэра, население города и всего штата столкнулось с настоящим бедствием, а без коренного населения будет невозможно спасти леса Амазонии.
В субботу мэр бразильского Манауса обратился к шведской экоактивистке Грете Тунберг с просьбой воспользоваться своим влиянием и помочь городу в борьбе с пандемией коронавируса, пишет Ouest-France. Манаус является административным центром штата Амазонас, где количество умерших от новой болезни превысило отметку в 500 человек, большинство из которых принадлежат к коренным народам. В больницах катастрофически не хватает нужных материалов, а тела порой складывают в рефрижераторные контейнеры.
«Нам нужна помощь. Необходимо спасти жизни защитников леса, спасти их от коронавируса. Мы столкнулись с бедствием, с варварством», — рассказывает глава города Артур Вирджилио Нето в видео на английском языке, которое он адресовал знаменитой активистке и опубликовал в Twitter. По его словам, он знает о влиянии, которое оказывают слова Греты Тунберг, и о её способности сопереживать другим. «Мой народ страдает, вот почему я обращаюсь к вам, — объясняет мэр Манауса. — Помогите Амазонии, Амазонию и лес необходимо спасти». Недавно в интервью агентству AFP Артур Вирджилио Нето описал ситуацию в его городе как «сцены из фильма ужасов», а с начала эпидемии начинал несколько раз плакать в прямом эфире на телевидении.
Как отмечает Ouest-France, 17-летняя Грета Тунберг в четверг перевела $100 тыс. на счёт ЮНИСЕФ для защиты детей против COVID-19. Эту сумму юная экоактивистка получила в качестве премии от датской неправительственной организации Human Act. В субботу она ретвитнула пост Greenpeace об отсутствии защиты коренных народов во время пандемии. «Это совершенно недопустимо, — написала в комментарии Тунберг. — Ситуация в Амазонии во время пандемии коронавируса действительно заставляет беспокоиться. Мы должны защитить защитников леса».
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