24 Horas: Бразилия больше всех в Латинской Америке пострадала от коронавируса, но её президент не придаёт этому значения

Из латиноамериканских стран Бразилия больше всех пострадала от пандемии коронавируса, сообщает Canal 24 Horas TV. Однако бразильский президент Жаир Болсонару до сих пор не придаёт этому значения и настаивает на том, что его соотечественникам нужно продолжать работать.
В Бразилии почти 4 тысяч случаев заражения и более сотни погибших. Из стран Латинской Америки её больше всех коснулся коронавирус. Однако её президент Жаир Болсонару до сих пор не придаёт значения пандемии и настаивает на том, что нужно и дальше работать, чтобы не останавливать страну. Губернаторы Рио-де-Жанейро и Сан-Паоло выражают своё несогласие.
«Бразилия не может останавливаться». Видео такого содержания циркулирует в социальных сетях, продвигая идею о том, что бразильцы будут работать. И это явное игнорирование настоятельного призыва местных властей оставаться дома с целью затормозить пандемию.
Правительство Жаира Болсонару заявило о том, что это пробное видео. Но судья из Рио запретила эту кампанию, посчитав её вредной для здоровья бразильцев.
Рио и Сан-Паолу парализованы, губернаторы этих штатов не слушают президента и вводят карантин.
«Защита бразильцев — наш приоритет», — говорит губернатор Сан-Паулу.
26 из 27 губернаторов вступили в политическую конфронтацию с Болсонару. Последний, между тем, продолжает недооценивать пандемию, не прислушивается ни к врачам, ни к рекомендациям ВОЗ. Его внимание сосредоточено на сохранение экономики, поскольку «наступит хаос, если страна остановится».
Он говорит о лёгком гриппе, об истерии, а также о том, что школы не должны закрываться, поскольку…
ЖАИР БОЛСОНАРУ, президент Бразилии: В группу риска входят люди старше 60 лет.
САГРАРИО МАСКАРАКЕ, корреспондент каналов TVE и Canal 24 Horas TV: В гигантской Бразилии зарегистрированы самые высокие в Латинской Америке показатели, однако никакой федеральной стратегии по борьбе с этой чрезвычайной санитарной ситуацией нет, а времени перед лицом этой угрозы становится всё меньше.
Обеспокоенность вызывают риски, существующие в фавелах.
«Для спасения людей нам нужен план», — говорит этот бразильский рэпер, который присоединился к многочисленному числу людей, выступающих против Болсонару.
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