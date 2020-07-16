WT: «новая норма» — Китай и Россия всё настойчивее прощупывают оборону США

Пекин и Москва активно пытаются оспорить позиции Вашингтона в ряде стратегически важных регионов мира. По мнению некоторых аналитиков, такое поведение «крупнейших соперников» Америки объясняется их желанием проверить, насколько пандемия COVID-19 и выборы отвлекают страну от вопросов обороны, пишет The Washington Times.

Два недавних случая противостояния позволяют трезво взглянуть на грядущую конкуренцию великих держав между Америкой и её двумя крупнейшими соперниками — Китаем и Россией. Они также дают понять, насколько опасной может стать такое соперничество, пишет The Washington Times.

По словам издания, 27 июня американские истребители «перехватили» российские самолеты, которые вошли в зону американской ПВО вблизи Аляски. Неделю спустя военно-морские силы Вашингтона и Пекина провели параллельные учения в Южно-Китайском море, обвинив друг друга в растущей милитаризации региона.

Вместе эти инциденты отражают то, что источники в службах национальной безопасности называют «новой нормой» глобального конфликта XXI века — модель регулярного балансирования на грани и демонстрации силы, которая, вероятно, в следующие несколько десятилетий будет влиять на внешнюю политику и военную стратегию США. По мнению аналитиков, противники Америки будут всё активнее оспаривать её позиции в таких важных точках, как Арктика, Тихий океан и Ближний Восток.

«Физические столкновения» среди наиболее могущественных армий мира привнесут массу новых опасностей. Самой большой угрозой американской безопасности станет простой просчёт на земле, в воздухе или на море, считают эксперты.

Как в разгар холодной войны, одно действие пилота или моряка может непреднамеренно спровоцировать конфликт. Всё это ложится огромным бременем на плечи американских военных и дипломатов, которым необходимо «держать Москву и Пекин под контролем, при этом избегая кровопролития», предупреждают аналитики.

В тщательно просчитанных попытках Китая и России бросить вызов США нет ничего нового. «Вмешательство» в выборы, противодействие американской политике в Сирии, Венесуэле и других странах, а также «проверки» НАТО в Восточной Европе рассматриваются как часть стремления Москвы «по подрыву лидерства и влияния» Вашингтона.

При этом аналитики в целом соглашаются, что Китай придерживается гораздо более тонкого подхода. По их словам, Пекин стремится вытеснить США как ведущую экономическую державу, налаживая финансовые связи и делая огромные инвестиции в инфраструктурные проекты по всему миру.

Но Москва и Пекин теперь, похоже, всё охотнее вступают в «смелые столкновения» с вооруженными силами США. И, на взгляд некоторых аналитиков, причина такого поведения очевидна.

«Я думаю, что это — новая норма, когда и Россия, и Китай прощупывают оборонные возможности США и изучают нашу военно-политическую реакцию», — заявляет Хизер Конли, директор Европейской программы в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований (CSIS).

«Они не хотят конфронтации с США, но хотят усилить давление на страну, чтобы укрепить контроль над своими региональными сферами влияния. Они знают, что мы отвлечены борьбой с пандемией и предстоящими выборами, что даёт им возможность увидеть, можно ли из этого извлечь тактическое преимущество», — рассуждает эксперт.

Количество полётов российских самолётов у берегов Аляски «резко возросло», когда большая часть страны уделяла основное внимание пандемии COVID-19, беспорядкам на расовой почве после смерти Джорджа Флойда и разногласиям между Дональдом Трампом и кандидатом в президента от демократов Джо Байденом, утверждается в статье.

Американские военные прекрасно понимают: Москва предполагает, что США отвлекаются на внутренние проблемы. Поэтому они публично оспаривают эту точку зрения. «Несмотря на COVID-19, мы по-прежнему полностью готовы и способны выполнить нашу безупречную миссию по защите родины», — заявляет глава Командования воздушно-космической обороны Северной Америки генерал Терренс О'Шонесси.

Воздушное пространство у побережья Аляски — лишь один из театров возобновившихся «военных конфронтаций» между США и Россией. Обе стороны неоднократно соперничали в Сирии и в других местах на Ближнем Востоке, напоминает The Washington Times.

Но США «дают отпор». В мае американские и британские военные корабли впервые со времён холодной войны прошли по стратегически важному Баренцеву морю. В ответ Москва направила для слежки за этими манёврами свои собственные суда.

«Близкие контакты» с Россией приводят американские власти в смятение. Но специалисты говорят, что потенциальное столкновение с Китаем ещё больше нарушает спокойствие США.

Аналитики уверены: риск растет ежедневно, поскольку КНР обретает уверенность в своих военных возможностях и проявляет «всё большую наглость» в своей готовности бросить вызов США и концепции свободы судоходства в ключевых регионах, включая Южно-Китайское море. Некоторые утверждают, что Пекин вряд ли отступит даже перед лицом ужесточающей позиции Вашингтона.

«Хотя территориальные притязания Пекина ни в коем случае не являются новыми — они существуют уже десятилетия, — изменились его военные возможности, которые значительно улучшились, — говорит Патриция Ким, старший политический аналитик в Институте мира США (USIP). — Китай стал более уверенным и настойчивым на своих морских окраинах».

По мере того, как китайские корабли, системы противоракетной обороны, боевые беспилотники и другое оборудование становятся все более опасными и высокотехнологичным, лидеры Поднебесной, по-видимому, всё настойчивее стремятся противостоять вооруженным силам США. Аналитики говорят, что такое противоборство будет продолжаться, поэтому обеим странам необходимо установить и поддерживать надлежащие каналы связи для предотвращения любого потенциального конфликта.

«Хотя Соединенные Штаты и Китай создали «горячие линии» и механизмы для борьбы со случайными столкновениями, они не всегда функционировали должным образом во времена реальных кризисов, — отмечает Ким. — Это говорит нам о том, что одних механизмов не всегда достаточно для предотвращения обострения ситуации, что вызывает немалую тревогу».