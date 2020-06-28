CNN: истребители F-22 вновь перехватили российские самолёты у берегов Аляски

Американские истребители F-22 перехватили у берегов Аляски российские Ту-142, которые вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны США, сообщает CNN. Как отмечает сайт телеканала, это уже не первый подобный случай в этом месяце. Между тем в Командовании воздушно-космической обороны Северной Америки подчеркнули, что российские самолёты ни разу не входили в воздушное пространство ни США, ни Канады.
Американские истребители F-22 вновь перехватили российские военные самолёты, которые вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны у берегов Аляски (ADIZ), сообщает CNN со ссылкой на Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).
Как поясняет издание, речь идёт о перехвате противолодочных самолётов Ty-142.
Этот инцидент уже не первый подобный случай в этом месяцев, указывается в статье. В июне этого года истребители F-22 три раза перехватывали российские самолёты, в том числе стратегические бомбардировщики. Последний похожий случай произошёл в среду, когда F-22 перехватили два противолодочных самолёта Ил-38, которые вошли в зону противовоздушной обороны Аляски.
В NORAD отметили, что российские самолёты проходили на расстояние 65 морских миль к югу от Алеутских островов и находились в опознавательной зоне ADIZ около 8 часов.
Между тем в Командовании воздушно-космической обороны Северной Америки также подчеркнули, что российские самолёты всегда оставались в международном воздушном пространстве и ни разу не входили в воздушное пространство США или Канады.
«Только в этом году силы NORAD опознавали и перехватывали российские военные самолёты, в том числе бомбардировщики, истребители и морские патрульные самолёты, в десяти отдельных случаях, когда те входили в опознавательную зону ПВО», — заявил командующий NORAD генерал Терренс О'Шонесси.
При этом он добавил: «Несмотря на COVID-19, мы по-прежнему полностью готовы и способны безошибочно выполнять миссию по обороне нашей родины».
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