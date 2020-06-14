Американский генерал: Россия продолжает прощупывать оборону США — хотя коронавирус пока не поборола

ВВС США перехватили два российских бомбардировщика неподалёку от побережья Аляски. Цель подобной «провокации» Москвы состояла в том, чтобы в очередной раз прощупать оборону США, заявил в эфире Fox News председатель Института военных наук генерал в отставке Джек Кин. При этом, по его мнению, с помощью таких действий Россия стремится привлечь к себе внимание СМИ и продемонстрировать, что она мировая держава, способная противостоять Вашингтону.

На этой неделе ВВС США перехватили два российских бомбардировщика неподалёку от побережья Аляски. Это очередной случай в череде российских провокаций. С нами в эфире старший аналитик Fox News по стратегическим вопросам генерал сухопутных сил США в отставке Джек Кин. Он также занимает должность председателя Института военных наук. Итак, генерал, в последнее время русские пытались пару раз прощупать США. Какая у них стратегия?



ДЖЕК КИН, председатель Института военных наук: Когда речь заходит о таких противниках как Россия, Китай и Иран, то любопытно следующее: хотя Россия и Иран пока не смогли обуздать COVID, они по-прежнему придерживаются враждебной политики по отношению к США и их союзникам. Русские регулярно проверяют нашу оборону, и именно этим и занимались эти бомбардировщики над Аляской, но мы их перехватили.



Вместе с тем, им также нравится таким образом привлекать внимание СМИ, Эрик. В частности, это нравится Путину, потому что таким образом он демонстрирует, что Россия — это действительно мировая держава, способная противостоять Соединённым Штатам. Так что происходит много чего. Да, кстати, они пролетели над кораблём ВМС США в Средиземном море и подлодкой в Беринговом море, в то время как пара наших бомбардировщиков пролетела над Чёрным морем. Затем их перехватила Россия. Мы занимаемся тем же, что и они — прощупываем оборону.

Сегодня Дональд Трамп на церемонии выпуска в Вест-Поинте послал сильный сигнал нашим противникам о нашей армии. Как вы думаете, услышат ли его в Москве, Тегеране, Пхеньяне, и, кроме этого, ещё и в Пекине?

ДЖЕК КИН: Да, разумеется, люди обращают внимание на заявления лидеров любых стран. И президент США всегда удостаивается такого внимания. Но их интересует, прежде всего, наш потенциал. И наш потенциал в Тихом океане с точки зрения Китая и наших союзников никак не уменьшился — даже несмотря на тот факт, что один наш авианосец вышел из строя из-за коронавируса. Мы действуем на море, и мы находимся в боеготовом состоянии, и мы даём отпор агрессивному и злонамеренному поведению Китая, которое Пекин демонстрирует от Японии до Малайзии и от Австралии до Индии. Они ведут себя очень агрессивно.

И, как вам известно, они решили завладеть Гонконгом. Они выступили с новым законодательством, выпустили закон о национальной безопасности, они перехватывают управление у местных властей. Им надоели продемократические демонстрации, и они меняют автономию Гонконга. При этом если исчезнет финансовый центр Азиатско-Тихоокеанского региона, которым Гонконг и является, то это их вполне устроит. Вот настолько серьёзно они настроены в плане подавления свобод в этом городе.

Дата выхода в эфир 14 июня 2020 года.