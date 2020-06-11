ABC News: США перехватили две группы российских военных самолётов у берегов Аляски

Американские истребители перехватили в международном воздушном пространстве у берегов Аляски две группы российских военных самолётов, включавшие в себя бомбардировщики Ту-95, истребители Су-35 и самолёты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, сообщает ABC News. Как поясняется в статье, российские самолёты вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны США, причём перехват одной из групп был осуществлён в 13 км от воздушного пространства Соединённых Штатов.
Американские истребители F-22 у берегов Аляски перехватили две группы российских бомбардировщиков Ту-95, которые вошли в американскую опознавательную зону противовоздушной обороны (ADIZ), сообщает ABC News со ссылкой на Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).
Одна из групп подошла на расстояние 8 миль (13 км) от воздушного пространства США, которое, в свою очередь, заканчивается в 19 км от американской береговой линии.
Хотя российские бомбардировщики оставались в международном воздушном пространстве, этот перехват стал самым близким к территориальным границам Соединённых Штатов за последнее время.
Истребители F-22, как отмечается в статье, действовали при поддержке самолётов-заправщиков KC-135 Stratotankers и самолёта дальнего радиолокационного обнаружения E-3 AWACS.
Первая группа российских самолётов состояла из двух бомбардировщиков Ту-95, двух истребителей Су-35 и самолёта дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.
«Вторая группа, состоявшая из двух бомбардировщиков Ту-95 и самолёта А-50, приблизилась на расстояние 34 морских миль (63 км. — ИноТВ), — говорится в заявлении NORAD. — Российские военные самолёты оставались в международном воздушном пространстве и никогда не заходили в суверенное воздушное пространство США».
Как поясняется в статье, Аляскинская опознавательная зона противовоздушной обороны — это воздушное пространство, которое простирается на 320 км от береговой линии и контролируется в интересах национальной безопасности Соединённых Штатов.
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