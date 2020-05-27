WT: российские Су-35 обвинили в «небезопасном и непрофессиональном» перехвате американского разведчика

Два российских истребителя Су-35 перехватили над Средиземным морем самолёт-разведчик ВМС США Poseidon P-8A, сообщает The Washington Times.

Американские официальные лица заявили, что перехват был выполнен в «небезопасной и непрофессиональной манере».

Как уточняет издание, инцидент произошёл в восточной части Средиземного моря и длился более одного часа. Российские истребители двигались, находясь с двух сторон от американского самолёта-разведчика. Как заявили в ВМС США, этот опасный манёвр ограничил способность Poseidon P-8A действовать в безопасной манере.

«Не обоснованные никакой необходимостью действия со стороны пилотов российских Су-35 не соответствовали хорошему лётному мастерству и международным правилам полётов и представляли угрозу для безопасности полёта самолётов обеих сторон», — прокомментировали случившееся в ВМС США.

С апреля это уже третий случай подобного опасного сближения в регионе.

«Во всех случаях самолёты США работали в международном воздушном пространстве в соответствии с нормами международного права и с должным вниманием к безопасности полётов и не провоцировали эту российскую активность», — отметили официальные лица ВМС США.