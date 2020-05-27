WT: российские Су-35 обвинили в «небезопасном и непрофессиональном» перехвате американского разведчика

Над Средиземным морем российские истребители Су-35 перехватили американский самолёт-разведчик, пишет The Washington Times. Как отмечается в статье, американские официальные лица заявили о том, что этот перехват прошёл в небезопасной и непрофессиональной манере.
Два российских истребителя Су-35 перехватили над Средиземным морем самолёт-разведчик ВМС США Poseidon P-8A, сообщает The Washington Times.
Американские официальные лица заявили, что перехват был выполнен в «небезопасной и непрофессиональной манере».
Как уточняет издание, инцидент произошёл в восточной части Средиземного моря и длился более одного часа. Российские истребители двигались, находясь с двух сторон от американского самолёта-разведчика. Как заявили в ВМС США, этот опасный манёвр ограничил способность Poseidon P-8A действовать в безопасной манере.
«Не обоснованные никакой необходимостью действия со стороны пилотов российских Су-35 не соответствовали хорошему лётному мастерству и международным правилам полётов и представляли угрозу для безопасности полёта самолётов обеих сторон», — прокомментировали случившееся в ВМС США.
С апреля это уже третий случай подобного опасного сближения в регионе.
«Во всех случаях самолёты США работали в международном воздушном пространстве в соответствии с нормами международного права и с должным вниманием к безопасности полётов и не провоцировали эту российскую активность», — отметили официальные лица ВМС США.
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