CBS News: российский Су-35 устроил «турбулентность» американскому разведчику

Су-35 совершил над Средиземным морем перехват американского разведывательного самолёта P-8A Poseidon, передаёт CBS News. В ВМС США заявили, что российский истребитель действовал безответственно, совершив небезопасный манёвр на высокой скорости, и тем самым подверг опасности жизни американских пилотов и экипажа, говорится в статье.
Американский разведывательный самолёт, пролетавший в международном воздушном пространстве над Средиземным морем, был перехвачен российским истребителем, пишет CBS News со ссылкой на заявление Военно-морских сил США.
В частности, по информации 6-го флота, российский Су-35 на высокой скорости совершил небезопасный пролёт кверху брюхом на расстоянии не более 8 м от американского самолёта P-8A Poseidon и тем самым «подверг опасности пилотов и экипаж».
«Хотя российский самолёт действовал в международном воздушном пространстве, это взаимодействие было безответственным, — говорится в заявлении. — Мы ожидаем от них поведения в рамках международных стандартов, установленных для обеспечения безопасности и предотвращения инцидентов».
Как уточнили в ВМС США, инцидент длился приблизительно 42 минуты, и экипаж P-8A Poseidon сообщил о турбулентности, возникшей в результате взаимодействия с российским истребителем.
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