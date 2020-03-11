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Business Insider: США и Канада перехватили два российских самолёта близ Аляски

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Силы Командования воздушно-космической обороны Северной Америки, совместного ведомства США и Канады, засекли в своей опознавательной зоне ПВО близ штата Аляска два российских Ту-142, сообщает Business Insider. Истребители командования сопроводили российских «разведчиков», которые, впрочем, не заходили ни в канадское, ни в американское воздушное пространство.
Business Insider: США и Канада перехватили два российских самолёта близ Аляски
Reuters

В понедельник 9 марта силы Командования воздушно-космической обороны Северной Америки перехватили два российских противолодочных самолёта-«разведчика» Ту-142, вошедшие в опознавательную зону ПВО в районе штата Аляска, сообщает Business Insider.  

По данным издания, российские самолёты пробыли в обозначенной зоне порядка четырёх часов. В течение этого времени их сопровождали американские истребители F-22. При этом, как отмечает ресурс, Ту-124 держались в международном воздушном пространстве по большей части над Морем Бофорта и приблизились к побережью Аляски максимум на 50 морских миль, не заходя на территорию США или Канады.

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки — объединённая система аэрокосмической обороны США и Канады, которая с помощью сети радаров, спутниковой связи и собственных истребителей отслеживает приближающиеся к региону самолёты и определяет соответствующие ответные меры.

По словам главы командования Терренса О'Шонесси, его ведомство продолжает действовать в Арктике на многих уровнях и его приоритетом остаётся защита родины.

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источник
Business Insider США Северная Америка
теги
авиация военная техника воздушное пространство Канада Россия самолет США
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