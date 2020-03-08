Sky News Оригинал

Sky News: шесть британских истребителей поднимались в небо на перехват российских самолётов

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Шесть британских истребителей Typhoon были подняты на перехват российских самолётов, которые, как сообщает Sky News, «пытались войти в воздушное пространство» Соединённого Королевства. Позднее ВВС Британии, комментируя ситуацию, заявили, что это был «рутинный ответ на приближение российских самолётов».
Sky News: шесть британских истребителей поднимались в небо на перехват российских самолётов
Reuters
Шесть истребителей ВВС Великобритании были подняты в воздух на перехват, как утверждает Sky News, российских стратегических бомбардировщиков Ту-95, которые «пытались войти в британское воздушное пространство».
 
По информации Министерства обороны Британии, воздушные суда направлялись к северо-западному побережью Шотландии. При этом, как отмечает издание, оборонное ведомство не уточнило, о каком количестве российских самолётов идёт речь.
 
На перехват были подняты 4 британских истребителя Typhoon с авиабазы Лоссимут, ещё два — с базы Конингсби. В дополнение к ним с базы Бриз-Нортон был отправлен самолёт-заправщик Voyager.
 
В итоге, как отмечается в статье, британские истребители вынудили российские суда сменить курс.
 
«Это был рутинный ответ на приближение к британскому воздушному пространству российских самолётов, и он был скоординирован с несколькими союзниками по НАТО», — прокомментировали ситуацию ВВС Великобритании.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Sky News Великобритания Европа
теги
авиация ВВС Великобритания НАТО Россия
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров