National Interest: российские Су-35 представляют реальную угрозу в воздухе

На протяжении большей часть второй половины холодной войны считалось, что американские истребители в большинстве своём имеют преимущество над любыми самолётами, которыми тогда располагал СССР, пишет обозреватель The National Interest Питер Сьючу. В том числе над Су-27, который был представлен, как утверждает автор, в 1988 году.

За последние 20 лет этот истребитель использовался далеко не так часто, как американский F-15. Однако последняя производная от этой боевой машины представляет реальную угрозу в воздухе.

Су-35С — это вторая улучшенная версия Су-27, и, как и Су-35М, это одноместный сверхманёвренный истребитель.

Обозначенный по классификации НАТО как Flanker-E, этот истребитель поколения 4++ зарекомендовал себя как очень серьёзный противник для современных самолётов США, в том числе для F-15 Eagle, F-18 и даже F-35 Lightning II.

У Су-35 имеется 30-мм авиационная пушка со 150 снарядами. Его боевая нагрузка составляет 8 тыс. кг, а узлов подвески вооружений — 12. Он может быть оснащён как ракетами класса «воздух – воздух», так и ракетами класса «воздух – поверхность», в том числе противокорабельных.

Для сравнения, новый F-22, построенный в США, имеет всего четыре узла подвески вооружений на своих крыльях и три — во внутренних отсеках. Авиационный турбореактивный двухконтурный двигатель АЛ-41Ф1С обеспечивает Су-35 манёвренностью, которая может легко соответствовать или даже превосходить методы уклонения почти всех существующих истребителей четвёртого поколения.

Между тем аналитики в области обороны полагают, что Су-35 в его нынешней модифицированной конфигурации представляет собой лишь временную полумеру, по крайней мере, до тех пор, пока российские военные не смогут увеличить производство своего многоцелевого малозаметного истребителя пятого поколения Су-57 (ранее ПАК ФА).

Однако угроза со стороны Су-35, как отмечает автор, заключается не только в том, что самолёт может делать в воздухе. Всё дело в том, что ВВС России — отнюдь не единственный оператор этого усовершенствованного самолёта, и тут назревает вопрос, как данный факт может влиять на расклад сил в регионах. Фактически истребитель изначально был предназначен для экспорта, но ВВС России стали первым заказчиком в конце 2000-х.

Позднее контракт на поставку этих самолётов был подписан с Китаем и Индонезией. А прошлой осенью Турция начала активные переговоры о закупке 36 истребителей Су-35. Анкара пошла на этот шаг после того, как её исключили из программы американских истребителей F-35, а союзники по НАТО выразили крайнее недовольство тем, что Турция приобрела российские ЗРК С-400.

В число потенциальных приобретателей Су-35 входят такие страны, как Алжир, Египет, Индия и Объединённые Арабские Эмираты. Хотя этот истребитель представляет для российских ВВС лишь временную полумеру, однако он может повлиять на расклад сил в воздухе во всём мире, пишет обозреватель The National Interest Питер Сьючу.