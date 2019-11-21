Newsweek: Россия пытается укрепить свои позиции на Ближнем Востоке с помощью продажи оружия

Россия сегодня пытается расширить связи с предприятиями оборонной промышленности Ближнего Востока, чтобы заключить новые соглашения о поставках оружия и изучить возможности создания новых совместных предприятий. Однако, как пишет Newsweek, США по-прежнему остаются самым крупным в мире экспортёром оружия, и большая часть этого оружия была продана именно странам Ближнего Востока.

Россия использует своё растущее влияние на Ближнем Востоке и пытается расширить связи с предприятиями оборонной промышленности региона, чтобы заключить новые соглашения о поставках оружия и изучить возможности создания новых совместных предприятий. Как пишет Newsweek, на авиасалоне в Дубае, где демонстрируется авиационная и космическая техника различных стран, Россию представляли около 30 компаний, которые уже договорились о нескольких перспективных проектах, особенно с принимающей страной — Объединёнными Арабскими Эмиратами.

По информации российских СМИ, среди обсуждаемых соглашений — возможная поставка в ОАЭ беспилотных летательных аппаратов «Орион-E» MALE, предназначенных для разведки, вертолётов Ми-38 и истребителей Су-35 «поколения 4++». Турция также обдумывает возможность приобретения Су-35 после покупки ею ЗРК С-400.

Как отмечает автор материала, учитывая, что сегодня российское оружие привлекает как никогда большое внимание, США пытаются отговорить потенциальных покупателей от приобретения этого оружия, угрожая им санкциями. Помощник Госсекретаря по военно-политическим вопросам Р. Кларк Купер уже предупредил Египет, который тоже заинтересовался российскими Су-35, что покупка самолётов обернётся для этой североафриканской страны «санкциями, а также чревата потерей возможности закупок в будущем».

США уже ввели санкции против Китая, который купил ЗРК С-400 и комплектующие к истребителям Су-35. Такие санкции вводятся после принятия в 2017 году закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций», в соответствии с которым в чёрный список были включены Россия, а также Иран и Северная Корея. Однако через два года после принятия этого закона Москва продолжает не только налаживать новые отношения в оборонной сфере, но и укреплять существующие. В дополнение к недавно заключённым соглашениям о поставках авиационно-космической техники Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России сообщила, что Москва завершила первый этап поставок танков Т-90С в Ирак.

Однако, заключает издание, США по-прежнему остаются самым крупным в мире экспортёром оружия. И большая часть этого оружия была продана странам Ближнего Востока — региона, в котором Москву всё чаще считают основной дипломатической силой.