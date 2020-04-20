Fox News: ВМС США обвинили российский Су-35 в «непрофессиональном» перехвате американского разведчика

Американские военные заявили, что российский истребитель Су-35 над Средиземным морем приблизился на небезопасное расстояние к американскому разведывательному самолету Р-8. Как передаёт Fox News, представители Шестого флота США рассказали, что действия российского лётчика были непрофессиональны и несовместимы с универсальными правилами полётов.

ВМС США заявили, что в воскресенье российский истребитель Су-35 приблизился на небезопасное расстояние к американскому разведывательному самолёту Р-8 над Средиземным морем. Как передаёт Fox News, представители Шестого флота США заявили, что действия российского лётчика не отвечают требованиям лётного мастерства и несовместимы с универсальными правилами полётов.

По словам американских военных, самолет дважды подходил слишком близко к Р-8 в течение 100 минут. Второй перехват был определён как небезопасный и непрофессиональный, который подверг Р-8 воздействию турбулентности и выхлопа от реактивного двигателя.

ВМС США, опубликовавшие в своём Twitter видеозапись инцидента, заявили, что американский самолёт «действовал в соответствии с международным правом и не провоцировал российские действия».

Это уже второй случай за последние четыре дня, когда российский истребитель перехватывает американский самолёт-разведчик над Средиземным морем. В среду ВМС США обвинили ещё один российский самолёт в «небезопасном» скоростном маневре перед другим американским Р-8.

«Российские самолёты действовали в международном воздушном пространстве безответственно. Мы ожидаем, что они будут действовать в рамках международных стандартов, установленных для обеспечения безопасности и предотвращения инцидентов», — говорится в заявлении ВМС США со ссылкой на соглашение 1972 года «О предотвращении инцидентов в открытом море и над ним».