Fox News: ВМС США обвинили российский Су-35 в «непрофессиональном» перехвате американского разведчика

Американские военные заявили, что российский истребитель Су-35 над Средиземным морем приблизился на небезопасное расстояние к американскому разведывательному самолету Р-8. Как передаёт Fox News, представители Шестого флота США рассказали, что действия российского лётчика были непрофессиональны и несовместимы с универсальными правилами полётов.
ВМС США заявили, что в воскресенье российский истребитель Су-35 приблизился на небезопасное расстояние к американскому разведывательному самолёту Р-8 над Средиземным морем. Как передаёт Fox News, представители Шестого флота США заявили, что действия российского лётчика не отвечают требованиям лётного мастерства и несовместимы с универсальными правилами полётов.
По словам американских военных, самолет дважды подходил слишком близко к Р-8 в течение 100 минут. Второй перехват был определён как небезопасный и непрофессиональный, который подверг Р-8 воздействию турбулентности и выхлопа от реактивного двигателя.
ВМС США, опубликовавшие в своём Twitter видеозапись инцидента, заявили, что американский самолёт «действовал в соответствии с международным правом и не провоцировал российские действия».
Это уже второй случай за последние четыре дня, когда российский истребитель перехватывает американский самолёт-разведчик над Средиземным морем. В среду ВМС США обвинили ещё один российский самолёт в «небезопасном» скоростном маневре перед другим американским Р-8.
«Российские самолёты действовали в международном воздушном пространстве безответственно. Мы ожидаем, что они будут действовать в рамках международных стандартов, установленных для обеспечения безопасности и предотвращения инцидентов», — говорится в заявлении ВМС США со ссылкой на соглашение 1972 года «О предотвращении инцидентов в открытом море и над ним».
Материалы по заражению коронавирусной инфекцией в Центральной городской клинической больнице №1 в Екатеринбурге переданы для проверки в прокуратуру и Следственный комитет. Об этом сообщил замгубернатора Павел Креков.
Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в России прокомментировал сотрудничество с Италией и США. По его словам, с американскими партнёрами был заключен контракт на поставку деталей для аппаратов ИВЛ.
Конфедерация труда России (КТР) предложила правительству страны распространить действие постановления о пособии по безработице для оставшихся без работы из-за эпидемии коронавируса на людей, которые работали без оформления трудовых отношений. С текстом документа ознакомился RT.
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что складывающаяся в республике эпидемиологическая обстановка позволяет проведение парада в Минске по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне 9 мая.
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова прокомментировала предложение ввести в педагогических вузах России дополнительную подготовку будущих учителей к дистанционному обучению.
Средний возраст заражённых коронавирусной инфекцией в России — 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании под руководством президента Владимира Путина.
Спортивный консультант команды Red Bull Хельмут Марко подтвердил информацию, что в начале июля на австрийской трассе «Ред Булл Ринг» могут пройти две гонки «Формулы-1» подряд, одна из которых — в будний день.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова рассказала об инициативе по упрощению получения разрешения на учёбу иностранных старшеклассников в российских школах.
Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев высказал мнение о возможных датах возобновления сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) и сроках, необходимых игрокам для подготовки к играм.
Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев высказал мнение, что всем командам будет тяжело, если оставшиеся туры Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдут без зрителей.
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении пилота SSJ-100 Дениса Евдокимова, обвиняемого в гибели пассажиров при жёсткой посадке в аэропорту Шереметьево.