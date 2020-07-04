CNN: США отправят два авианосца в Южно-Китайское море, где проводит учения Пекин

Соединённые Штаты проведут запланированные учения с участием двух атомных авианосцев в Южно-Китайское море, где в то же время Пекин проводит собственные манёвры. Китайские учения пройдут недалеко от оспариваемых Парасельских островов, притязания на которые со стороны КНР Вашингтон называет «незаконными», сообщает CNN.

В ближайшее время ВМС США отправит два авианосца и несколько сопровождающих военных кораблей в Южно-Китайское море для участия в военных учениях, сообщает CNN.

Как заявил официальный представитель Седьмого флота лейтенант Джо Джейли, американские авианосцы Nimitz и Ronald Reagan проведут в Филиппинском и Южно-Китайском морях двойные манёвры, которые «предоставят возможность для учений повышенной сложности» и «снабдят командующих значительной оперативной гибкостью» на случай, если им придётся давать силовой ответ в региональных конфликтах. По словам Джейли, «присутствие двух авианосцев не является ответом на какое-либо мировое или политическое событие», а поддержание их повышенного потенциала — это один из способов, каким ВМС США обеспечивает «безопасность, стабильность и благополучие во всём Индийско-Тихоокеанском» регионе.

В статье отмечается, что американские манёвры были запланированы давно, однако их проведение совпало с военными учениями Китая в своей собственной зоне около оспариваемых Парасельских островов. Эти учения подверглись критике со стороны Соединённых Штатов и других стран: в пятницу госсекретарь Майк Помпео назвал их «крайне провокационными» и подчеркнул, что притязания Пекина являются «незаконными».

На Парасельские острова претендуют Китай, Вьетнам и Тайвань, напоминает издание. Соединённые Штаты уже долгое время обвиняют Пекин в милитаризации этих островов путём разворачивания техники и строительства военных объектов.

В заключение CNN подчёркивает, что запланированная операция двух атомных авианосцев в этом регионе представляет собой «показательную демонстрацию силы» на фоне обострившегося напряжения между Вашингтоном и Пекином по многим вопросам.