France 24: расплата за Гонконг — конгресс США накажет банки за бизнес с Пекином

Американские сенаторы в четверг единогласно одобрили закон, вводящий санкции против китайских чиновников, покушающихся на автономию Гонконга, а также сотрудничающих с ними компаний и банков, сообщает France 24. Как отмечается в материале на сайте канала, ранее ряд крупных западных финансовых организаций выразили поддержку в адрес принятого Пекином закона о госбезопасности, который активно критикуют правительства Запада.

Сенат США в четверг единогласно одобрил «Закон об автономии Гонконга», предназначенный для того, чтобы «карать» банки, ведущие дела с китайскими чиновниками, ответственными за принятие «драконовского» закона о госбезопасности, передаёт France 24. Как пишет сайт канала, для принятия закона его должен будет подписать президент США Дональд Трамп.

По данным France 24, в среду законопроект уже получил такое же единогласное одобрение в палате представителей США, став одним из немногих нормативных актов, получивших поддержку обеих главных партий. Это свидетельствует о том, что американские власти всерьёз обеспокоены «эрозией автономии» Гонконга — автономии, «обеспечившей этой бывшей британской колонии процветание в качестве самого свободного города Китая и международного финансового центра», отмечает корреспондент канала в своём материале.

«Настал момент, когда надо действовать. То, насколько своевременно мы примем меры, имеет решающее значение», — цитирует France 24 одного из авторов законопроекта, члена палаты от Демократической партии Криса ван Холлена. «Этим законопроектом США чётко покажут, на чьей мы стороне», — подчеркнул в свою очередь другой его автор, сенатор от Республиканской партии Пэт Туми.

Законопроект предусматривает введение санкций против чиновников правительства КНР и прочих лиц, связанных с «нарушением автономии Гонконга», а также финансовых организаций, которые сотрудничают с людьми, которые участвовали в разгоне акций протеста в городе, сообщает France 24. Как признаются американские законотворцы, обсуждение законопроекта в конгрессе прошло так быстро из-за шагов, которые предпринял сам Китай, а также для того, чтобы продемонстрировать поддержку в адрес гонконгцев, участвующих в демонстрациях. В среду в Гонконге прошла очередная многотысячная акция протеста, собравшиеся на которой люди потребовали независимости — и рискнули тем самым получить серьёзные тюремные сроки по китайскому закону о госбезопасности, напоминает автор материала.

Эксперт по санкциям вашингтонского аналитического Центра за новую американскую безопасность Элизабет Розенберг заявила в интервью СМИ, что законопроект станет «очень мощным шагом», отметив, что власти США «серьёзно повышают ставки и тестируют новые и очень мощные инструменты экономического воздействия».

Гонконг вернулся к Китаю в 1997 году в рамках формулы «Одна страна — две системы», защищавшей его свободы и широкую автономию; тем не менее принятый в минувший вторник Китаем закон о госбезопасности сильно ударил по его самостоятельности, сообщает France 24. По новому закону, который, в числе прочего, вводит наказание за деятельность, направленную на отделение Гонконга от Китая, вплоть до пожизненного тюремного заключения, на гонконгской территории впервые вновь будут присутствовать спецслужбы материкового Китая, а также станет возможной экстрадиция гонконгцев в Китай для суда.

Между тем, ряд западных компаний, включая банк HSBC и финансовую корпорацию Standard Chartered, выразили поддержку в адрес мер Китая ещё в прошлом месяце, на этапе их обсуждения. В среду глава британского Министерства иностранных дел Доминик Рааб раскритиковал HSBC и другие компании за то, что они поддержали Пекин, отметив, что права гонконгцев нельзя приносить в жертву ради получения банкирами своих премий, говорится в материале France 24.

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь ранее предупредил Вашингтон о том, что если «Закон об автономии Гонконга» вступит в силу, КНР «будет решительно и яростно сопротивляться», отмечается в статье. Вместе с тем, по данным France 24, соратники президента США Дональда Трампа по Республиканской партии убеждены, что он в конечном счёте подпишет законопроект.