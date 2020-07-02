France 24: «примем адекватные меры» — Пекин пригрозил ответить Лондону на попытки заманить гонконгцев к себе

Китайские дипломаты предупредили власти Великобритании, ранее объявившие о планах по расширению миграционных прав для гонконгцев, что Пекин не оставит подобные шаги без «адекватного» ответа, сообщает France 24. Как подчёркивается в материале канала, инициатива Лондона, который намеревался позволить всем жителям Гонконга, имеющим заморские британские паспорта, жить и работать в Великобритании, стала реакцией на принятие Китаем нашумевшего «закона о госбезопасности».

Посольство Китая в Лондоне в четверг предупредило британские власти о том, что в случае, если Соединённое Королевство в связи с принятием КНР закона о госбезопасности расширит для жителей Гонконга возможности по получению своего гражданства, Пекин примет в ответ «адекватные меры», передаёт France 24.

«Если британская сторона единолично изменит существующие порядки, это станет отступлением не только от её собственной позиции, но и от международного законодательства, — цитирует сайт телеканала официальное заявление китайского представительства. — Мы выступаем решительно против подобного и оставляем за собой право принять адекватные меры». По данным France 24, о каких шагах идёт речь, в документе не уточняется.

Как напоминает корреспондент канала, в минувшую среду — менее чем через сутки после вступления в силу закона о госбезопасности, предоставляющего китайским правоохранительным органам полномочия по борьбе с наиболее серьёзными преступлениями против национальной безопасности, совершаемыми в Гонконге, — полиция уже провела там первые задержания в соответствии с новыми нормами.

В этот же день Великобритания объявила о том, что планирует «расширить миграционные права» для жителей Гонконга, сославшись на то, что новый китайский закон является «нарушением автономии» этой бывшей британской колонии, которую Лондон уступил Китаю в 1997 году при условии, что в Гонконге на 50 лет будут сохранены отдельные свободы, а также независимость судебных и законодательных органов от Пекина, отмечает журналист.

Лондон, в частности, планирует расширить привилегии, доступные обладателям британских заморских паспортов, разрешив им проживать и работать в Великобритании, пишет автор. Таких лиц в Гонконге на данный момент насчитывается порядка 350 тыс., причём это число успело с момента начала в Гонконге массовых выступлений против Китая год назад вырасти почти в два раза — и остальные 2,9 млн гонконгцев, родившиеся до 1997 года, имеют право его получить, подчёркивает обозреватель France 24.

По данным французского канала, многие западные страны, включая 27 членов Совета по правам человека ООН, выступили против китайского закона о госбезопасности, поскольку опасаются, что после принятия закона Китай станет подавлять в Гонконге политическое инакомыслие.