FAZ: в Гонконге задержаны первые нарушители нового закона о безопасности

03:00
В Москве обработали 96% протоколов очного голосования по Конституции
В Москве поправки к Конституции поддержали 66,1% избирателей. Об этом сообщил общественный штаб по итогам обработки 96,7% протоколов очного голосования.
03:00
В результате стрельбы в американском Окленде пострадали четыре человека
Не менее четырёх человек пострадали в результате стрельбы на автотрассе в городе Окленд, штат Калифорния. Об этом заявили в местной полиции.
03:00
В Китае за сутки выявили три случая инфицирования коронавирусом
В Китае за сутки выявили три случая инфицирования коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.
03:00
Более 8 тысяч россиян обследовано на популяционный иммунитет к COVID-19
Более 8 тыс. россиян в трёх пилотных регионах прошли обследование на популяционный иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.
03:00
Число случаев инфицирования коронавирусом в Мексике превысило 231 тысячу
В Мексике за сутки выявили более 5,8 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, общее число пациентов с COVID-19 достигло 231 770.
03:00
В Москве умер один из научруков телескопа «Спектр-РГ» Павлинский
В Москве на 61-м году жизни скончался заместитель научного руководителя астрофизической космической обсерватории «Спектр-РГ» Михаил Павлинский.
03:00
Спикер палаты представителей США призвала ввести санкции против России
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси призвала ввести санкции в отношении России за якобы причастность к нападениям радикального движения «Талибан»* на американских военных в Афганистане.
03:00
В Москве аннулировали итоги голосования на участке, где заподозрили вброс
ТИК московского района Раменки аннулировала итоги голосования по поправкам к Конституции России на одном из избирательных участков, где заподозрили вброс бюллетеней.
03:00
Число жертв коронавируса в Бразилии превысило 60 тысяч
В Бразилии за сутки скончались 1038 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в стране достигло 60 632.
03:00
В России за сутки ликвидировали 79 лесных пожаров
Российские лесопожарные службы в течение суток ликвидировали 79 лесных пожаров на площади более 4,3 тыс. га. Об этом сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.
03:00
Селюк заявил об отрицательном тесте Каборе на коронавирус
Игрок «Динамо» Шарль Каборе вылечился от коронавируса.
03:00
Поправки поддержали 78,04% избирателей после обработки 95% протоколов
За принятие поправок к Конституции России проголосовали 78,04% избирателей. Об этом свидетельствуют данные ЦИК по итогам обработки 95% протоколов.
03:00
«Милан» отыгрался со счёта 0:2 в матче 29-го тура Серии А
«Милан» вырвал ничью в выездном матче со СПАЛ (2:2) в 29-м туре чемпионата Италии по футболу.
03:00
В ВОЗ назвали число случаев инфицирования коронавирусом в мире
Число случаев инфицирования коронавирусной инфекцией в мире превысило 10,3 млн. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
03:00
Экс-наставник «Ростова» объяснил, благодаря чему команда ушла от поражения в 25-м туре РПЛ
Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал исход матча команды с «Краснодаром» (1:1) в 25-м туре чемпионата России по футболу.
03:00
Игрок «Ростова» Попов рассказал о своём голе в ворота «Краснодара»
Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов поделился впечатлениями об игре с «Краснодаром» в 25-м туре Российской премьер-лиги (1:1).
03:00
В Москве на одном из участков приостановлен подсчёт голосов
На одном из избирательных участков в Москве приостановили подсчёт голосов из-за возможного вброса бюллетеней. Об этом сообщили в Мосгоризбиркоме.
03:00
Кирьяков считает, что «Зениту» уже можно начинать отмечать чемпионский титул
Известный тренер Сергей Кирьяков высказался о матче «Тамбова» и «Зенита» в 25-м туре чемпионата России по футболу (2:1).
03:00
В Москве обработали 75% протоколов очного голосования по Конституции
В Москве поправки к Конституции поддержали 65,6% избирателей. Об этом сообщил общественный штаб по итогам обработки 75,7% протоколов очного голосования.
03:00
Экс-легионер «Ростова» принёс «Спарте» победу в финале Кубка Чехии
Пражская «Спарта» завоевала Кубок Чехии по футболу.
03:00
Дзюба отреагировал на оскорбительные выкрики с трибун во время матча с «Тамбовом»
Игрок «Зенита» Артём Дзюба отреагировал на инцидент во время матча 25-го тура чемпионата России против «Тамбова» в Нижнем Новгороде (2:1).
03:00
В генконсульстве России в США рассказали о голосовании по Конституции
В генеральном консульстве России в Нью-Йорке отметили высокую активность россиян, которые желают принять участие в голосовании по поправкам к Конституции.
03:00
Вандерсон эмоционально отреагировал на первую игру за «Краснодар» после паузы в чемпионате
Форвард «Краснодара» Вандерсон опубликовал пост в Instagram, посвящённый матчу с «Ростовом» (1:1) в 25-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
Поправки поддержали 77,84% избирателей после обработки 85% протоколов
За принятие поправок к Конституции России проголосовали 77,84% избирателей. Об этом свидетельствуют данные ЦИК по итогам обработки 85% протоколов.
03:00
Ярмоленко принёс «Вест Хэму» победу над «Челси» в 32-м туре АПЛ
«Вест Хэм» на своём поле победил в лондонском дерби «Челси» (3:2) в 32-м туре Английской премьер-лиги.
03:00
Попов обратился к фанатам после матча «Ростов» — «Краснодар»
Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов прокомментировал выступление команды в матче 25-го тура Российской премьер-лиги с «Краснодаром».
03:00
В Москве за сутки скончались 39 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли 39 пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных случаев среди заболевших COVID-19 в столице возросло до 3870.
03:00
«Лос-Анджелес Лейкерс» пополнил состав чемпионом НБА
Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» объявил о подписании контракта с экс-защитником «Кливленд Кавальерс» Джей Ар Смитом.
03:00
АЕК Карреры победил ПАОК и вышел на второе место в чемпионате Греции
АЕК, который возглавляет Массимо Каррера, обыграл ПАОК в 31-м туре чемпионата Греции (2:0).
03:00
В Москве обработали 50% протоколов очного голосования по Конституции
В Москве поправки к Конституции поддержали 65,2% избирателей, сообщил оперативный штаб по итогам обработки 50% протоколов очного голосования.
03:00
Тренер «Сочи» ответил на вопрос об участии Кокорина в матче с «Зенитом»
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов ответил на вопрос о возможном участии нападающего Александра Кокорина в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».
03:00
Поправки поддержали 77,60% избирателей после обработки 75% протоколов
За принятие поправок к Конституции России проголосовали 77,60% избирателей. Об этом свидетельствуют данные ЦИК по итогам обработки 75% протоколов.
03:00
Экс-чемпион мира по боксу Коти умер в Нью-Йорке
Бывший чемпион мира по боксу в категории до 53,5 кг по версии WBO Альфред Коти из Ганы скончался на 53-м году жизни.
03:00
Тихонов не считает «Зенит» фаворитом матча 26-го тура РПЛ с «Краснодаром»
Бывший полузащитник московского «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и «Зенитом».
03:00
Франция пригласила экспертов Украины для расшифровки самописцев Boeing
Франция пригласила украинских экспертов принять участие в расшифровке бортовых самописцев со сбитого над Тегераном Boeing, сообщил замглавы МИД Украины Евгений Енин.
03:00
Федотов заявил, что у «Сочи» мало что получалось в матче РПЛ с «Динамо»
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал ничейный исход матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо».
03:00
В ЦИК пообещали меры для выявления попыток двойного голосования
Центризбирком примет все необходимые меры для того, чтобы не допустить случаев двойного голосования по поправкам к Конституции, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
03:00
Непобеждённый мексиканский боксёр умер в 21 год
Мексиканский боксёр Александр Гонсалес, не имевший поражений на профессиональном ринге, скончался от рака в возрасте 21 года.
03:00
В Москве назвали итоги очного голосования после обработки 34% голосов
За поправки к Конституции России в Москве очно проголосовали 65,9% избирателей, ещё 33,1% не поддержали их, следует из данных общественного штаба после обработки 34,3% протоколов.
03:00
Тренер «Динамо»: мы полностью переиграли «Сочи», но не справились с другими людьми
Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал ничейный исход матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».
03:00
Широков назвал ответственного за долгий просмотр VAR в матче «Ростов» — «Краснодар»
Бывший игрок «Краснодара» Роман Широков прокомментировал затяжку матча с «Ростовом» в связи с назначением пенальти в ворота «быков» (1:1).
03:00
Мусаев о матче с «Ростовом»: если так будет продолжаться, то можно не заканчивать чемпионат
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал ничейный исход матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».
03:00
Карпин заявил, что частично удовлетворён результатом матча с «Краснодаром»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал ничейный исход матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
03:00
Сайт Общественной палаты подвергся хакерской атаке
Сайт Общественной палаты России подвергся хакерской атаке, передаёт РИА Новости со ссылкой на ОП. Сообщается, что IP-адрес, с которого она произведена, находится на Украине.
03:00
Непомнящий отыгрался в полуфинале шахматного онлайн-турнира с Гири
Россиянин Ян Непомнящий победил Аниша Гири из Нидерландов во втором матче полуфинала онлайн-турнира по быстрым шахматам Chessable Masters.
03:00
Военный суд в Петербурге арестовал двух сотрудников стройнадзора МО
Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд арестовал до 25 августа двух сотрудников 103-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны России в рамках уголовного дела о получении взяток и создании преступного сообщества.
03:00
В «Оренбурге» раскрыли причину массового заражения коронавирусом
Пресс-атташе «Оренбурга» Алексей Сорокин раскрыл некоторые подробности вспышки коронавируса в команде.
03:00
«Арсенал» объявил об отставке Черевченко
Пресс-служба тульского футбольного клуба «Арсенал» сообщила об отставке Игоря Черевченко с поста главного тренера команды.
03:00
Поправки поддержали 76,24% избирателей после обработки 50% протоколов
За поправки к Конституции России проголосовали 76,24% избирателей. Об этом свидетельствуют данные ЦИК по итогам обработки половины протоколов.
03:00
«Интер» разгромил «Брешию» в 29-м туре Серии А
Миланский «Интер» одержал разгромную победу над «Брешией» в матче 29-го тура итальянской Серии А.