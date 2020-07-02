FAZ: в Гонконге задержаны первые нарушители нового закона о безопасности

Полиция в Гонконге задержала первого человека за нарушение нового закона о безопасности, сообщает Frankfurter Allgemeine. Новые постановления Пекина существенно ограничивают полуавтономный статус административного района. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас потребовал, чтобы ЕС послал Китаю чёткий сигнал, выступив единым фронтом.

В Гонконге полиция впервые задержала человека за нарушение нового закона о безопасности. Его посадили под арест за то, что у него был флаг независимости. Пекин принял свой спорный закон для административного района во вторник. В тот же день он вступил в силу в Гонконге. Закон существенно ограничивает автономию Гонконга.

В будущем Пекин сможет принимать меры против любой деятельности в Гонконге, которая, по его мнению, угрожает национальной безопасности. Нарушители могут сесть в тюрьму на 10 лет или получить пожизненный срок.

СУМ, электрик: Многих из нас гонконгцев заставили замолчать. Мои друзья собираются отредактировать или удалить свои группы в WhatsApp, потому что в них много информации за прошлый год.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас потребовал, чтобы ЕС посылал Китаю чёткие сигналы и выработал единый подход в вопросе Гонконга. Он не хочет, чтобы каждый шёл своим путём.

Новый закон о безопасности — это самое серьёзное ограничение полуавтономного статуса Гонконга. В 1997 году при передаче Китаю бывшей колонии британской короны были предоставлены особые права на 50 лет, в том числе права на собрание и выражение мнения.

Дата выхода в эфир 01 июля 2020 года.