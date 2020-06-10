GT: протесты в Гонконге куда более организованы, чем в США — «всё ещё верите, что за ними никто не стоит?»

Пока в Америке протестующие собираются стихийно и приносят на митинги простые самодельные плакаты, участники выступлений в Гонконге демонстрируют высокий уровень организованности — от экипировки до финансирования. По мнению Global Times, это наталкивает на мысли, что кто-то протягивает протестующим в специальном административной районе КНР «руку помощи».

Ситуация с протестами в США, вызванными смертью Джорджа Флойда, продолжает обостряться. Однако если сравнить выступления в Америке и Гонконге, ясно видно, что последним кто-то протягивает «руку помощи».

В США люди собираются на улице спонтанно, приносят простые плакаты, сделанные своими руками. Тем временем участники выступлений в Гонконге хорошо подготовлены и действуют очень слаженно. Они в больших количествах используют защитную экипировку: шлемы, очки, противогазные маски, зонты особой формы.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОЛИЦИИ ГОНКОНГА: Этот зонт превратили в оружие, которое используется для нападения на полицейских.

В их распоряжении — внушительные объёмы оружия и боеприпасов.

ИНОСТРАННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ: Здесь создаются самодельные гранаты. Как вы можете видеть, несколько бутылок уже готовы к использованию. Тут канистры с каким-то топливом, которое используется в качестве зажигательной смеси для этих гранат. Действительно, очень напоминает настоящую зону боевых действий.

Некоторые из участников движений выдают себя за журналистов.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОЛИЦИИ ГОНКОНГА: Эти «журналисты» на постоянной основе участвовали в ожесточённых протестах. И когда полиция задерживала участников выступлений за противозаконные действия, эти «репортёры» делали вид, что снимают, но на самом деле набрасывались на полицейских с обвинениями.

Вот несколько таких липовых журналистов, якобы делавших снимки, но даже не снявших крышки с объективов.

У протестующих очень хорошо продумано «тыловое» обеспечение. В ходе нескольких выступлений толпа передавала участникам еду, воду и средства беспроводной связи.

Кроме того, протестующие получают финансовую поддержку. Когда полиция арестовала 13-летнего участника выступлений, он признался, что ему и остальным платят за то, чтобы они занимались вандализмом. Объём вознаграждения зависит от масштабов повреждений и уровня активности протестующего.

Бывший глава администрации Гонконга Лён Чхёньин так прокомментировал ситуацию на своей странице в Facebook: «У протестующих в США нет ни шлемов, ни противогазных масок, ни беспроводных средств связи, ни проездных, ни журналистов-«любителей» на подхвате, ни бутылок с зажигательной смесью, ни отрядов с зонтиками, ни бригад медиков, ни организаций, вроде «Фонда гуманитарной помощи 612», ни организованной цепочки поставки наличных. Вы всё ещё верите, что за гонконгскими протестам, которые длятся уже более года, никто не стоит?»

Дата публикации 08 июня 2020 года.