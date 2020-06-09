Le Figaro: НАТО готовится к противостоянию с Россией после пандемии

НАТО пришлось отменить свои крупнейшие учения в Европе из-за эпидемии, но всё же ряд операций решено провести. Как отмечает Le Figaro, противостояние Запада с Россией за время коронавируса не ослабло, и поэтому теперь альянс пытается продемонстрировать свою боеготовность.

На территории Польши 4 тыс. американских солдат и 2 тыс. поляков начали учения под названием «Союзный дух», которые продлятся до 19 июня. В частности, там собираются провести форсирование реки — одно из самых сложных для координирования военных упражнений, пишет Le Figaro.

Власти уверяют, что у учений исключительно оборонительные цели. Но в Москве пристально следят за ходом операции. Россия видит в ней наступательный потенциал.

Эта операция входила в планы по проведению учений Defender 2020, запланированных на весну этого года. В Европе ожидали прибытия 20 тыс. американских военных, но пересмотреть планы пришлось из-за эпидемии коронавируса. К моменту начала пандемии в Европу успели прибыть только 6 тыс. американцев. И сейчас, когда коронавирус почти победили, союзники таким образом хотят показать свою силу духа. По словам автора статьи, НАТО сейчас вполне может снова демонстрировать свою силу в отношении Москвы.

«Союзный дух» должен показать союзникам по НАТО и всему миру, что у Запада есть возможности тренироваться и при эпидемии, заявил американский бригадный генерал Бретт Сильвия. Так, у всех участников взяли анализы на коронавирус, и обещают делать это в дальнейшем на регулярной основе. Командование будет осуществляться удалённо.

Для США крайне важно показать, что эпидемические риски больше не сказываются на дееспособности армии. «Длительное отсутствие международных учений привело бы к снижению эффективности и способности к взаимодействию», — заявлял ещё прежде глава Генштаба ВС Франции генерал Франсуа Лекуантр. Россия ведь продолжила свои операции. «С русскими это игра в кошки-мышки», — приводит издание мнение французского эксперта.

По той же стратегии НАТО действует в случае с учениями Baltops, которые в понедельник начались в Балтийском море. Они проходят каждый год в июне, но в этот раз ситуация иная. Чтобы избежать рисков, учения будут проводиться только в море. В них примут участие 30 кораблей и подлодок и около 3 тыс. человек. Но послание в адрес России остаётся прежним: что НАТО будет гарантировать стабильность на Балтике, заявила командующая Шестым флотом США. Она добавила, что, по её мнению, эти учения не могут обострить ситуацию в отношениях с Россией.

Как отмечает автор статьи, с пандемией стратегическое противостояние с Москвой не ослабло, а наоборот. Москва, по его словам, вела против Запада информационную войну и продолжала свои традиционные военные действия. В ответ на провокации Запада она укрепила позиции в западных регионах.

Впрочем, западные силы позволили себе небывалую демонстрацию силы в Арктике, куда направились три американских военных корабля. И даже на прошлой неделе неподалёку от этой зоны был замечен французский фрегат, который таким образом заявил о свободе навигации. И в других сферах противостояние нарастало. В частности, Берлин обвинил Москву в кибератаке на Бундестаг.

НАТО пришло время задуматься о том, какие уроки несёт в себе мировой санитарный кризис. В понедельник Генсек альянса Йенс Столтенберг поднял тему о его будущем к 2030 году. Он должен «остаться сильным с военной точки зрения, быть более единым политически и иметь глобальный подход», по мнению Столтенберга. При этом в качестве угроз он называл не только Россию, но и Китай, который нарушил баланс сил. Кроме всего прочего, эпидемия показала, как важно противостоять и невоенным угрозам.

Столтеберг не стал напрямую комментировать вывод американских военных из Германии, но заявил, что ни Европа, ни США в одиночку не смогут противостоять новым вызовам, пишет Le Figaro.