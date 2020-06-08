Politico: в Лондоне испугались сближения Москвы и Пекина в Арктике

Россия и Китай настолько сблизились на Крайнем Севере, что в регионе их можно считать «единым союзом», который несёт угрозу для безопасности региона, предупреждает глава оборонного комитета палаты общин Великобритании Тобиас Эллвуд. Как сообщает Politico, подобный взгляд на ситуацию является скорее исключением, поскольку большинство игроков считают Россию и Китай конкурентами.

В Лондоне убеждены, что самую серьёзной угрозой для безопасности Крайнего Севера является укрепление отношений между Россией и Китаем на арктическом направлении, пишет Politico. По данным журнала, об этом заявил председатель специального комитета палаты общин Великобритании по вопросам обороны Тобиас Эллвуд.

«Делать особой разницы между ними нельзя, поскольку хотя некоторые и считают, что речь идёт о двух мощных конкурентах, с американской точки зрения их нужно воспринимать как единый союз, — подчеркнул Эллфвуд, выступая на организованной американским Центром стратегических и международных исследований телеконференции, посвящённой проблемам безопасности Крайнего Севера. — Этот альянс развивается и крепнет на наших глазах, и, как я уже говорил, меня очень беспокоит перспектива разрыва, раскола в том, как ведётся внешнеэкономическую деятельность, между Китаем и Россией с одной стороны и Западом — с другой».

Как пишет Politico, Эллвуд также сделал «отдельный выпад» в адрес Китая, отметив, что пандемия побудила многих в Великобритании «пересмотреть» своё мнение об этой стране. По мнению британского чиновника, Пекин не стал принимать на себя «неписанные обязательства» по поддержанию международных норм, которые подразумевает статус сверхдержавы, и вместо этого «с радостью эксплуатирует эти нормы для собственной выгоды».

Представлявшая на телеконференции Норвегию статс-секретарь норвежского минобороны (аналогично замминистра. — ИноТВ) Тоне Скоген, впрочем, выразила иное мнение о политике Китая и Россия в Арктике, заняв ту же позицию, что большинство международных игроков, которые убеждены, что наращивание Москвой военного присутствия на Крайнем Севере и инвестиции Пекина в страны региона представляют собой не единую стратегию, а два конкурирующих подхода, сообщает Politico. Признав, что амбиции Китая в отношении Арктики возросли, Скоген подчеркнула, что Норвегию в первую очередь беспокоят действия Москвы. «Мы всё же хотели бы отметить, что, так сказать, самым серьёзным вызовом считаем пока именно Россию», — заявила Скоген, добавив, что для Китая Арктика «приоритетным направлением не является».

Тем не менее, некоторые аналитики убеждены, что отношения России и Китая в Арктике в плане разработки месторождений ресурсов, транспорта и решения административных задач только укрепляются, а Россия уже начала искать в Азии потенциальных инвесторов и поставщиков технологий, говорится в материале Politico. Так, в опубликованном в мае докладе «Арктического института» подчёркивалось, что Китай уже стал для России крупнейшим торговым партнёром, а Россия для Китая — главным поставщиком нефти, и их усиливающееся экономическое сотрудничество проявляет себя в том числе и на Крайнем Севере.