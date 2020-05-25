Nikkei: в Арктике Штатам угрожает не только Россия, но и Китай

США стали обращать особое внимание на Арктический регион, что выражается, в том числе, в назначение на пост главы ВМС бывшего посла в Норвегии, пишет Nikkei Asian Review. Дело в том, что Россия, вдоль побережья которой открывается Северный морской путь, разрабатывает богатства Арктики с Китаем, и это заботит Штаты.

Когда комитет сената США по вооружённым силам проводил слушания по поводу назначения нового главы ВМС, слово Арктика прозвучало 35 раз, подсчитали в Nikkei Asian Review. При этом, например, Китай и Россию там помянули по 22 раза, а Северную Корею — всего 6 раз, что, по мнению авторов статьи, показывает разницу в отношении к этим проблемным вопросам в Вашингтоне.



«Китайцы и русские там повсюду», — сказал тогда Кеннет Брейтуэйт, который претендовал на должность. Он сам последние два года был послом США в Норвегии, так что, как пишет издание, мог наблюдать за происходящим. «Вы бы встревожились, если бы увидели, какую активность развил Китай у побережья Норвегии, мы должны неустанно за этим следить, мы должны понять, почему так», — отметил он.



Как пишет издание, его назначение на должность главы ВМС символично. Он сам говорил, что открытие Северного морского пути, благодаря таянию льдов, стало одним из главных мотивирующих факторов для Китая. Ведь путь вдоль северного побережья России вдвое быстрее для китайских товаров, которые направляются в Европу. Так что американские политики признают: открытие Арктики — историческое событие для всего мира, равное по значению открытию Средиземного моря. Но их настораживает, что Китай теперь объявил себя приарктическим государством. «Как если бы штат Мейн сказал бы, что он прикарибский штат», — иронизируют они про один из самых северных штатов США.



«Самой большой ошибкой в политике США было нежелание понять стратегические последствия соревнования великих держав в Арктике», — писала политолог Хизер Конли. По её словам, пока США считают, что Арктика так и будет иметь ограниченное стратегическое значение, Россия и Китай иначе относятся к региону и множат там свои военные и экономические следы.



И в разговоре с журналистом Nikkei Asian Review Конли предупредила, что «наихудшим сценарием для США и Японии будет, если Пекин и Москва создадут антизападное объединение», которое способно ограничить их доступ в северные воды Тихого и Атлантического океанов. Она предлагает западным странам следить за тем, не станет ли Москва признавать демаркационную линию Китая в Южно-Китайском море в обмен на его экономическую помощь по притязаниям России на континентальный шельф в Центральной Арктике.



Впрочем, Россия и Китай в Арктике уже ведут совместную деятельность. Когда Россия после западных санкций искала финансирование для своего проекта «Ямал», кредит выделили как раз китайские банки и фонды, которые получили 29,9% акций в крупнейшем в мире проекте по сжиженному газу. А в прошлом году российские и китайские компании договорились об использовании ледоколов на российских газовых разработках.



Так что некоторые американские политики настаивают, что США слишком мало внимания уделяют Арктике. Например, в Национальной стратегии по Арктическому региону Обамы 2013 года было всего 13 страниц, и 6 из них — в картинках. Но сейчас в американской администрации стали по-новому смотреть на Арктику, отмечает Nikkei Asian Review.



