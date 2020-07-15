Le Monde: запрет Huawei ознаменовал конец «золотого века» китайско-британских отношений

После запрета британских властей на использование оборудования китайской компании Huawei в британских сетях 5G «золотому веку» в отношениях Лондона и Пекина, определённо, пришёл конец, пишет Le Monde. Как напоминает издание, ещё пять лет назад британские консерваторы не сомневались в необходимости укрепления связей с Пекином ради экономических интересов. Сегодня же большинство из них уверены, что страна должна защищаться от агрессивного поведения восточной державы, отмечает газета.

Начавшийся в 2015 году при консервативном премьер-министре Дэвиде Кэмероне «золотой век» китайско-британских отношений определенно подошёл к концу, пишет Le Monde. Как напоминает издание, во вторник правительство Бориса Джонсона приняло радикальное решение о полном запрете на использование оборудования китайского гиганта Huawei в британских сетях 5G.

При этом ещё в январе этого года премьер-министр считал возможным присутствие оборудования Huawei в сетях 5G в объёме 35% от всех закупок оборудования и при условии, что операторы будут устанавливать его только на наименее важных участках инфраструктуры. Однако ситуация изменилась после того, как в мае Вашингтон запретил китайской компании приобретать микропроцессоры американского производства, в результате чего Центр национальной компьютерной безопасности Великобритании заключил, что Huawei больше не может считаться надёжным поставщиком.

Представители китайской группы компаний сочли это решение «политизированным и разочаровывающим». «Британскую политику диктует администрация Трампа: неужели страна не может выбрать собственную телекоммуникационную стратегию в период после брексита?», — посетовал в Twitter в начале июля представитель Huawei в Великобритании Пол Харрисон.

«Стоит задаться вопросом, может ли Великобритания предложить открытую, справедливую и недискриминационную экономическую среду иностранным компаниям», — отреагировал во вторник китайский посол в Лондоне Лю Сяомин.

По словам газеты, в последние несколько месяцев британское правительство испытывало на себе массу давления. С конца 2019 года Белый дом без конца посылал послов в Лондон с целью добиться немедленного запрета Huawei. Результатов не последовало, и напряжённость между Лондоном и Вашингтоном стала расти — в период, когда британское правительство заявило о намерении укрепить связи с США после брексита. В то же время Джонсону пришлось столкнуться с «фрондой» депутатов собственной партии, настроенных резко против Пекина.

При этом ещё пять лет назад консенсусной точкой зрения британских консерваторов была необходимость поддержания максимально устойчивых отношений с Пекином, напомиyнает Le Monde. В то время Дэвид Кэмерон и канцлер казначейства Джордж Осборн открыли китайским компаниям широкий доступ к инвестициям в британские активы, надеясь взамен получить доступ к огромному финансовому рынку азиатской страны. При этом правительство не скрывало, что его мотивы были отчасти меркантильны.

Сегодня же почти никто из консерваторов или лейбористов по существу не оспаривает запрет Huawei или жёсткую позицию Лондона в отношении нового закона о национальной безопасности в Гонконге. Большинство придерживается общего мнения о необходимости «защищаться» от агрессивного отношения со стороны Китая — даже если цена, которую придётся заплатить за такую перемену, как и возможные ответные меры Пекина, вызывают беспокойство, подчёркивает издание.