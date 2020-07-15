ABC: во «второй холодной войне» вместо исчезнувшего СССР Америке противостоит Китай

Глобализированный мир, разорённый коронавирусом, не просто застопорился, но и «раскололся» на два конфликтующих блока, пишет испанская газета ABC. В этой «второй холодной войне» вместо исчезнувшего Советского Союза в борьбу с Соединёнными Штатами за гегемонию на планете вступил Китай.

Но, по крайней мере пока, их соперничество проходит не в военной или идеологической, а в коммерческой, технологической и геостратегической сферах. Они стремятся контролировать «ресурсы завтрашнего дня» и влияние на международное сообщество.

В конце концов, это не что иное, как история мира, рассказанная древним греком Фукидидом, в которой ослабленная упадком Запада гегемонистская сверхдержава, наподобие Соединённых Штатов, сталкивается с другой развивающейся страной, движимой подъёмом Востока, такой как Китай.

Трамп два года назад пошёл на невиданный до этого шаг: выступил против Пекина, начав торговую войну. Он пытался таким образом затормозить рост Поднебесной и одновременно «перебалансировать» её выгодную позицию, которую та приобрела за последние десятилетия благодаря своему «государственному капитализму» и невыполненным обязательствам по экономической открытости для внешнего мира.

И хотя обеим сторонам удалось достичь договорённостей по пошлинам, которые они ранее ввели в отношении друг друга, нанеся тем самым ущерб мировой экономике, однако затем спор сосредоточился на технологиях 5G-сетей от китайского гиганта Huawei.

Подозрения Белого дома по поводу этой компании, основанной отставным китайским военным Жэнь Чжэнфеем, переросли в ожесточённое противостояние. Оно, в свою очередь, перешло в личную плоскость, когда дочь и «наследница» основателя Huawei Мэн Ваньчжоу была задержана в прошлом году в Канаде по запросу об экстрадиции со стороны США. Американские власти объявили её в розыск за предполагаемое нарушение санкций по ядерной программе Ирана.

Вашингтон обвинил Huawei в работе на «китайский режим» — хотя сама компания это категорически отрицает — и сумел заставить некоторые западные страны отказаться от сотрудничества с ней, а также сократить её роль, чтобы не зависеть от китайского гиганта. И потом, на фоне всего этого, разразилась самая страшная за столетие пандемия, ответственность за которую США возложили на Китай, пишет ABC.