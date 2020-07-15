Independent: после брексита из Великобритании европейцев намерены высылать даже за мелкие правонарушения

С 2021 года Великобритания собирается депортировать европейских граждан даже за мелкие правонарушения, например, воровство, пишет The Independent. Ранее для высылки европейцев было необходимо доказать их потенциальную опасность, однако после брексита правила ужесточат и приравняют жителей ЕС к выходцам из других иностранных государств.

Согласно новым жёстким правилам после брексита европейских граждан будут депортировать даже за мелкие правонарушения, сообщает The Independent со ссылкой на ведущего юриста. Таким образом закон, который позволяет высылать иностранных преступников, если они представляют угрозу для Соединённого Королевства, с января будет расширен и затронет карманников и магазинных воров. Министр внутренних дел Прити Патель объявила, что эти изменения коснутся более 3 млн европейцев, которые находятся в процессе получения «статуса поселенца» в Великобритании, который может гарантировать им право остаться.

Как рассказал изданию адвокат по делам иммиграции Колин Ё, новые правила станут «серьёзными изменениями» в действующем законе, требующем «пропорциональную оценку и существующую угрозу» со стороны человека, которого хотят депортировать. Адвокат отметил, что британское МВД уже брало на прицел европейцев и высылало их, манипулируя и иногда нарушая закон, однако теперь, по его предположениям, число выдворенных из страны значительно возрастёт. По его словам, в их число войдут европейцы, рождённые в Великобритании или привезённые сюда в раннем детстве, если они не получили британское гражданство.

Новые изменения возобновили критику бывшего министра по иммиграции Брендона Льюиса, который предупреждал, что европейских граждан могут депортировать до того, как они смогут оспорить решение суда об этом. Сообщалось, что после брексита планируется ужесточить требования и рассматривать высылку тех европейцев, которых в Великобритании уже приговорили тюремному заключению свыше одного года. Согласно заявлению Министерства внутренних дел, брексит должен означать «надёжный и последовательный подход к применению правил о пороге преступности в Великобритании». Из этого следует, что граждан ЕС будут рассматривать наравне с другими прибывающими на остров иностранцами, пишет The Independent.