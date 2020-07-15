Independent: после брексита из Великобритании европейцев намерены высылать даже за мелкие правонарушения
Согласно новым жёстким правилам после брексита европейских граждан будут депортировать даже за мелкие правонарушения, сообщает The Independent со ссылкой на ведущего юриста. Таким образом закон, который позволяет высылать иностранных преступников, если они представляют угрозу для Соединённого Королевства, с января будет расширен и затронет карманников и магазинных воров. Министр внутренних дел Прити Патель объявила, что эти изменения коснутся более 3 млн европейцев, которые находятся в процессе получения «статуса поселенца» в Великобритании, который может гарантировать им право остаться.
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