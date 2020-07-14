Guardian: британские учёные выяснили — иммунитет к COVID-19 может исчезнуть через несколько месяцев

Исследование учёных из Королевского колледжа Лондона показало, что люди, переболевшие COVID-19, могут утратить антитела против этой болезни всего за несколько месяцев, пишет The Guardian. Как отмечается в статье, эти выводы исследователей означают, что человек может вновь и вновь заражаться коронавирусом в ходе сезонных волн.
Иммунитет к COVID-19 может быть утрачен за несколько месяцев, пишет The Guardian со ссылкой на исследование, проведённое Королевским колледжем Лондона. Как поясняет издание, команда британских исследователей обнаружила резкое сокращение количества антител в организмах пациентов через три месяца после болезни.
Результаты этой работы дают понять, что человек может из года в год вновь и вновь заражаться коронавирусом, как обычной простудой.
Учёные проанализировали иммунный ответ более чем 90 британских пациентов и медработников и обнаружили, что количество антител, разрушающих коронавирус, достигало своего пика приблизительно через 3 недели после появления симптомов, а затем быстро шло на убыль.
Анализы крови показали: в самый разгар борьбы с вирусом у 60% заболевших антитела смогли дать «мощный» отпор болезни, однако три месяца спустя лишь в 17% случаев иммунный ответ не утратил своей силы. В целом за этот период уровень антител у людей, переболевших COVID-19, упал в 23 раза. В некоторых случаях обнаружить их вообще не удалось.
«У людей вырабатывается сбалансированный ответ антител на вирус, но за короткий период времени он ослабевает. При этом от количества антител на пиковом уровне зависит то, как долго они будут у вас оставаться», — подчеркнула доктор Кейти Дорс, ведущий автор исследования.
Это научное изыскание, как отмечается в статье, несёт определённые последствия как для разработки вакцин, так и для идеи о формировании «коллективного иммунитета» в обществе с течением времени.
У иммунной системы, как поясняет The Guardian, есть несколько способов борьбы с коронавирусом, но, если антитела — это основная линия защиты, то из результатов этого исследования можно сделать вывод, что люди могут вновь и вновь заражаться в ходе сезонных волн заболевания, и что вакцины могут не обеспечить долгосрочной защиты.
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