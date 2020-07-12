Bloomberg: пандемия пролила свет на несовершенства послевоенного миропорядка

Международное соперничество усиливается, а противостояние между США и Китаем приобретают очертания новой холодной войны, поэтому предстоящие полгода зададут тон посткоронавирусной эпохи, считает Bloomberg. По мнению экспертов, пандемия не столько изменила существующий международный порядок, сколько вскрыла его недостатки.

В июле 1945 года лидеры победивших во Второй мировой войне стран — США, Великобритании и СССР — собрались в немецком Потсдаме для утверждения нового мирового порядка, подготовив почву для холодной войны, пишет Bloomberg.

75 лет спустя последствия пандемии, которую канцлер Германии Ангела Меркель назвала серьёзнейшим вызовом послевоенной эпохи, геополитическая карта мира приобретает новые очертания.

За первые шесть месяцев 2020 года правительства стран по всему миру столкнулись с экономическим кризисом, кризисом в области здравоохранения и институциональной легитимности. Агентство полагает, что следующие полгода станут определяющими в определении посткоронавирусной эпохи.

Так, тенденции, наметившиеся ещё до пандемии, усилились и ускорились. В частности, будучи быстрорастущей державой, Китай становится всё более напористым. При этом США, оставаясь единственной сверхдержавой, становятся всё слабее на фоне распространения в стране COVID-19.

В своё время в Потсдаме движущей силой стала идеологическая борьба между коммунистической и капиталистической системами во главе с Москвой и Вашингтоном. В сегодняшнем противостоянии Вашингтона и Пекина эксперты видят очертания новой холодной войны.

«По мнению Китая, США лишились своей ведущей роли в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а может и во всём мире», — отметил профессор Института исследований Юго-Восточной Азии Уильям Чун. По словам эксперта, Пекин видит в этом возможность для продвижения собственных интересов. Чун опасается того, что противостояние между США и Китаем может рано или поздно обернуться открытым конфликтом.

При этом Bloomberg задаётся вопросом, готовы ли «игроки среднего звена», включая Индию, Австралию, Японию и страны Европы, пойти на риск и сотрудничать для защиты существующего международного порядка. Отмечается, что отношение к Китаю ужесточается практически по всему миру, от стран Европы до Австралии и Канады. Разногласия с Пекином вызваны умалчиванием информации о коронавирусе, принятием закона о национальной безопасности в Гонконге и усилением давления на Тайвань.

Однако проблема заключается не только в противоречиях с Китаем. Агентство обращает внимание на отсутствие площадок для обсуждения последствий пандемии — запланированный на сентябрь саммит ЕС и Китая отложен на неопределённый срок, проведение заседаний G7 и G20 также находится под вопросом. А созданная в 1945 году для предотвращения дальнейших конфликтов Организация Объединённых Наций показывает себя всё менее эффективной в устранении разногласий.

Тем не менее, старший научный сотрудник Брукингского института в Вашингтоне Констанца Штельценмюллер полагает, что пандемия не столько изменила мир, сколько «пролила свет на недостатки» международного порядка и внутренней политики отдельных стран.

«Там, где были недостатки и слабости, пандемия вспыхнула с особой силой», — приводит Bloomberg слова Штельценмюллер. По мнению эксперта, это, в первую очередь, относится к США и Великобритании, где число погибших от COVID-19 в разы превосходит смертность от коронавируса в большинстве других стран.

Не смогла избежать глубокого кризиса и Россия, где попытки президента Владимира Путина укрепить свою власть свидетельствуют о слабости его позиций в качестве лидера.

При этом эксперты отмечают, что кризис пока далёк от завершения, о чём свидетельствуют новые вспышки от коронавируса от Флориды до Мельбурна. Агентство полагает, что остаётся лишь гадать, какими окажутся последствия очередного карантина и усугубления экономических проблем.

«Что бы ни происходило, мы находимся на грани надвигающегося шторма. Просто мы пока не знаем, что он будет собой представлять и как разразится», — приводит Bloomberg слова главы Колледжа национальной безопасности при Австралийском национальном университете Рори Медкалфа.