20 minutes: мировые лидеры призвали вспомнить о духе 1945 года для борьбы с пандемией

В 75-ю годовщину окончания войны в Европе лидеры многих стран призвали вспомнить о духе той эпохи для борьбы с пандемией коронавируса, пишет 20 minutes. Так, президент Германии призвал страны к столь же тесному сотрудничеству в противостоянии кризису, как в 1945 году, а британский премьер сравнил усилия нации во времена войны с теми, что необходимы сегодня в области здравоохранения.

В 75-ю годовщину окончания Второй мировой войны в Европе многие лидеры государств призвали вспомнить о духе той эпохи для противостояния пандемии нового коронавируса, нарушившей равновесие во всём мире, пишет 20 minutes.

«Мы не должны соглашаться с тем, что мировой порядок, созданный после 1945 года, тает как дым на наших глазах», — отметил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая в Берлине 8 мая. Глава немецкого государства подчеркнул, что Германия ждёт сегодня такого же сотрудничества между странами, в том числе в борьбе с пандемией.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своём письме ветеранам также провёл параллель между сегодняшним днём и временами войны. Он отметил: «мы участвуем в новой борьбе с коронавирусом, которая требует того же духа усилий нации, который вы воплощали 75 лет назад».

Как отмечает издание, пандемия, унесшая жизни около 267 тыс. человек по всему миру, повсеместно затронула памятные мероприятия 8 мая, ограничив их до минимума. Так, президент Франции Эммануэль Макрон принял участие в церемонии ограниченного формата в Париже, на почти пустой площади Этуаль, где он возложил цветы к памятнику Шарлю Де Голлю. При этом, как передаёт газета, особое внимание было приковано к памятным мероприятиям в Германии, поскольку обычно в стране практически не вспоминают о дне капитуляции нацистского режима перед союзниками, однако в 2020 году мэрия Берлина решила сделать исключение.

Президент Германии призвал своих соотечественников считать 8 мая днём освобождения и благодарности, а не горечи за поражение и страдания, понесённые от бомбардировок союзников, изгнания германского населения с территорий Восточной Европы или потери территорий. Как напоминает издание, впервые «днём освобождения» эту дату назвал один из предшественников Штайнмайера Рихард Фон Вейцкер в 1985 году, в 40-ю годовщину окончания войны в Европе. Говоря сегодня о «благодарности», Германия делает следующий шаг в период, когда «правые бросают вызов немецкой культуре покаяния в нацистских преступлениях», подчёркивает издание.

Так, партия «Альтернатива для Германии» осудила проведение памятных мероприятий, а её лидер Александер Гауланд заявил, что 8 мая остаётся «днём полного поражения» Германии, когда страна потеряла автономию, сформировав тем самым своё будущее. Председатель национальной еврейской общины Германии Йозеф Шустер, в свою очередь, назвал подобные заявления «безответственным историческим релятивизмом в отношении нацистских преступлений».