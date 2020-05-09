RFI: Россия отпразднует День Победы без привычной пышности

Россия собиралась с размахом отметить 75-летия Победы во Второй мировой войне, пригласив на грандиозный парад мирровых лидеров, однако коронавирус внёс свои коррективы, пишет RFI. Торжественный марш по Красной площади перенесли, а из праздничных мероприятий пройдут только авиационный парад и фейерверк, за которыми россияне смогут наблюдать по телевизору или онлайн.

Россия отметит 75-летие Победы против нацистской Германии без привычного военного парада, ограничившись полётом самолётов-истребителей и вертолётов над Красной площадью и речью Владимира Путина, в одиночестве поздравляющего россиян со стен Кремля, сообщает RFI.

Как рассказывает издание, это должно было стать одним из знаковых моментов 2020 года в России — грандиозный парад перед рядами приглашённых, среди которых российские власти надеялись увидеть самых высокопоставленных лиц, в том числе президента Франции Эммануэля Макрона. Однако эпидемия коронавируса нарушила эти планы, и в субботу россиянам придётся отмечать День Победы дома перед телевизором или компьютером. Несмотря на карантин, в честь памятной даты над Красной площадью пройдёт воздушный парад, а вечером, как обычно, состоится праздничный салют. Президент Путин, со своей стороны, возложит цветы к Вечному огню и выступит с обращением к населению.

В то время как Россия отказалась от большинства привычных праздничных мероприятий, Туркменистан и Белоруссия решили не отменять военные парады в День Победы. Власти Туркменистана продолжают настаивать, что не зарегистрировали ни одного случая коронавируса на своей территории. Что касается Белоруссии, президент Александр Лукашенко не перестаёт преуменьшать опасность заболевания. Как отмечает RFI, парад в Минске должен собрать по меньшей мере 5 тыс. человек.