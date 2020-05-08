El Periódico: через 75 лет после окончания Второй мировой мир изменился — и не в лучшую сторону

Нынешний международный порядок, расстановка сил в котором отличается от той, что начала формироваться после завершения Второй мировой войны в Европе, «омрачает перспективы устойчивого будущего», пишет El Periódico. Важнейшей проблемой современности издание называет нежелание стран по всему миру сотрудничать в решении глобальных кризисов.

8 мая 1945 года был подписан Акт о капитуляции фашистской Германии, ознаменовавший завершение Второй мировой войны в Европе. За короткий период времени был сформирован новый международный порядок, навязанный США и Советским Союзом, который перерос в холодную войну, разделение на блоки и гонку вооружений. Тем не менее, как пишет El Periódico, 75 лет спустя расстановка сил в мире изменилась.

Как отмечает испанское издание, в настоящее время США проходят через «беспрецедентный социальный раскол», Россия значительно уступает по масштабам СССР, а Европа разрывается между «единством действий и националистическим подъёмом». В то же время Китай стремится к гегемонии, а некоторые из побеждённых стран — Германия и Япония — стали «великими экономическими державами».

При этом определяющими факторами в конфигурации современного мира El Periódico видит четыре переменные: демографический рост, глобализацию экономики, технологическую революцию и рост неравенства.

Так, если в 1950 году 22% жителей планеты проживали в Европе, сегодня европейцы составляют лишь 10%, тогда как 57% людей живут в Азии. При этом демографические и экономические изменения привели к росту неравенства, заметно обострившемуся в условиях пандемии коронавируса.

По оценкам некоммерческой организации Oxfam, в 2018 году чистый объём частного капитала в богатых странах составлял от 400% до 700% от общего объёма частного капитала, находящегося в государственной собственности. Подобные показатели, пишет El Periódico, являются следствием сокращения благосостояния людей.

Вместе с тем, эксперты полагают, что страны не могут справиться с пандемией исключительно национальными усилиями, однако не стремятся сотрудничать в борьбе с распространением COVID-19. При этом «решение проблем текущего момента должно сочетаться с глобальной программой сотрудничества», — заявил американский дипломат Генри Киссинджер в своей статье для The Wall Street Journal.

Не менее наглядным примером нежелания государств сотрудничать является борьба с экологическим кризисом. Так, несмотря на попытку действовать сообща, путём принятия на себя обязательств по Парижскому соглашению 2015 года, Соединённые Штаты во главе с президентом Дональдом Трампом приняли решение о выходе из договора, регулирующего меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере, тем самым препятствуя скоординированному решению проблемы.

El Periódico делает вывод, что нынешний международный порядок, в основе которого лежит отказ от сотрудничества в решении важнейших проблем, «омрачает перспективы устойчивого будущего с точки зрения окружающей среды, распределения богатства и социальной сплочённости».