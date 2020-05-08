Маас: вина за Вторую мировую и холокост лежит только на Германии

Германия единолично развязала Вторую мировую войну и одна несёт ответственность за преступления холокоста, пишут на страницах Der Spiegel министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андреас Виршинг. По их словам, тот, кто это отрицает, не только глумится над жертвами национал-социализма, но и подрывает доверие к нынешней политике Берлина, раскалывая Европу.

Ни один день не повлиял на новейшую историю так сильно, как 8 мая 1945 года, пишут на страницах Der Spiegel министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андреас Виршинг. В этот день наступил конец национал-социалистическому террору и убийствам евреев в Европе. 8 мая стал «днём освобождения для миллионов лишённых прав и репрессированных, днём памяти жертв и победы над беззаконием», подчёркивают авторы.

Он стал днём расплаты для немцев, которые не смогли освободиться от национал-социализма самостоятельно. И понадобилось ещё 40 лет, чтобы большинство жителей западной части Германии согласились с тем, что это действительно было освобождением. «Возможным это стало в основном благодаря во многом болезненному и непростому процессу осмысления преступлений национал-социализма в послевоенные годы».

Этот опыт показал, что из истории можно делать выводы, констатируют авторы. Германия никогда не будет развязывать войн и совершать преступления против человечности — этот принцип стал «прочным ядром немецкой внешней политики». Борьба немцев за сильную и единую Европу, права человека, за основанное на правилах, международное сотрудничество, отказ от «особого пути» Германии — всё это опирается на память о беспрецедентных по своей жестокости преступлениях ФРГ в XX веке, «нашедших своё самое чудовищное выражение в холокосте», пишут Маас и Виршинг.

Тот же, кто игнорирует эту часть немецкой истории, не только глумится над жертвами национал-социализма, но и подрывает доверие к той политике, которую проводит Германия сейчас. «Самокритика и самоуверенность взаимосвязаны, — подчёркивают авторы. — Для нас немыслимо проводить политику вне истории». Впрочем, и политические процессы могут оказывать обратное влияние на восприятие прошлого.

«В России и других странах бывшего Советского Союза вспоминают о героях и празднуют окончание войны парадами Победы. И западные союзники устраивают празднования на 8 мая. Всем тем, кто сражался с национал-социалистической диктатурой, мы благодарны по сей день».

«Люди же в Польше и Прибалтике, а также в других странах Средней, Восточной и Юго-Восточной Европы воспринимают 8 мая со смешанными чувствами. Радость победы над национал-социализмом связана для них с началом новой формы несвободы и внешней зависимости — схожий опыт был у многих жителей Восточной Германии».

8 мая чётко показывает: история определяет то, кем мы являемся как люди и как страны. Прошлое Германии показывает опасность ревизионизма, когда рациональное мышление заменяется национальными мифами. Именно поэтому, а не из-за своего морального превосходства, немцы обязаны не молчать, когда тех, на кого нападали, выставляют как нападавших, а жертв — как преступников.

«Попытки таким бесчестным способом переписать историю, которые постоянно предпринимаются в последние месяцы, требуют от нас пояснения, в котором, казалось бы, нет нужды на фоне неопровержимых исторических фактов: напав на Польшу, Германия единолично развязала Вторую мировую войну. И Германия одна несёт ответственность за преступления против человечности, совершённые во время холокоста. Тот, кто пытается посеять сомнения по этому поводу и выставить преступниками другие народы, не только поступает несправедливо по отношению к жертвам. Он также инструментализирует историю и раскалывает Европу», — объясняют Маас и Виршинг.

Нужно иметь смелость для того, чтобы чётко разделять жертв и преступников, мифы и исторические факты. Это цель и задача немецкой политики в обращении со своим прошлым, подчёркивают авторы: «Хорошо, что 8 мая нам об этом напоминает».