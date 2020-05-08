Conversation: «война за память» между Россией и Европой продолжается даже во время карантина

Из-за карантинных мер в Европе отменили или перенесли многие мероприятия по случаю годовщины окончания Второй мировой войны — однако достичь перемирия в конфликте между Россией и европейскими странами, вызванном разными взглядами на историю, это так и не позволило, пишет в своей статье для The Conversation британский историк Уильям Нивен. По мысли Нивена, такая «война за память» не только помогает устранить напряжённость, существующую между странами сегодня, но и напротив, усугубляет её.

Австрийским властям будет чему порадоваться в нынешнем году: памятные мероприятия, организуемые ежегодно «группами хорватов» в городе Блайбург, что в федеральной земле Каринтия, в честь десятков тысяч убитых югославскими партизанами на последнем этапе Второй мировой войны бойцов националистического усташинского движения, на этот раз не состоятся — пусть и не благодаря усилиям смущённых такой «демонстрацией ультраправого национализма» каринтских властей, которым помешать хорватам до сих пор не удавалось, а из-за пандемии коронавируса, пишет на страницах The Conversation профессор новейшей истории Германии Университета Нотингем Трент Уильям Нивен. Как рассуждает историк, аналогичное «облегчение» наверняка ощущает и канцлер Германии Ангела Меркель, которую коронавирус освободил от необходимости официально отказываться от приглашения российского лидера на парад Победы в Москве 9 мая, как она уже поступила в 2015 году «в знак протеста против российской аннексии Крыма» — ведь в году нынешнем праздничных мероприятий из-за пандемии не состоится. «В таком контексте у кого-то может возникнуть надежда на то, что сокращение размаха мероприятий по случаю годовщины окончания войны или же их отмена окажет на страны оздоровительный эффект, дав людям время на раздумья. К несчастью, особого оптимизма проявлять по этому поводу не стоит», — отмечает вместе с тем автор.

По всей Европе уже много лет продолжаются жаркие исторические споры, в которых в качестве противоборствующих сторон зачастую выступают Россия и другие восточноевропейские государства, включая Польшу, Прибалтику и Чехию, напоминает читателям Нивен. Основной предмет дискуссии — следует ли вышеперечисленным странам воспринимать Советский Союз как освободителя от нацизма или же как «сурового глашатая коммунизма», пишет историк. «Красная армия, разумеется, сыграла обе эти роли, однако в рамках взгляда на историю Путина подчёркивается освободительный аспект, тогда как с точки зрения Польши и остальной Восточной Европы основное значение имеет аспект угнетения», — разъясняет он. Другим яблоком раздора выступает пакт Молотова — Риббентропа: в Польше убеждены, что Иосиф Сталин равную с Адольфом Гитлером ответственность за начало Второй мировой, тогда как Путин «обвиняет Запад в попытках замирить Гитлера, а в декабре 2019 года назвал посла Польши в Третьем рейхе Юзефа Липского «антисемитской свиньёй», подчёркивает эксперт. Европейский союз, приняв в 2019 году резолюцию, которая по сути «поддержала позицию Польши по вопросу пакта Молотова — Риббентропа», только усугубил ситуацию, и «историческая война Путина с Восточной Европой теперь стала войной и с Европой Западной», констатирует Нивен.

Как отмечает британский историк, после завершения холодной войны в 1989 году ЕС пытался создать общеевропейские институты памяти о Холокосте, однако напоролся на сопротивление со стороны отдельных восточноевропейских стран — членов, которые «не слишком стремились смотреть правде в глаза и вспоминать о том, насколько активным было их участие». «Теперь же Евросоюз изменил курс и занял центристскую позицию в плане памяти о тоталитаризме — вспоминает он и Гитлера, и Сталина, — пишет он. — С этим могут согласиться большинство европейских стран, но только не Путин».

Ключевым «полем брани» для затяжных диспутов подобного рода были и остаются различные памятные церемонии и мероприятия — и признаков того, что нынешнее «затишье» в плане таких торжеств, связанное с повсеместным введением карантинных мер, что-то изменит, практически не видно, убеждён автор. К примеру, как подчёркивает Нивен, до сих пор не утих дипломатический конфликт между Россией и Чехией, вызванный сносом в Праге памятника маршалу Ивану Коневу. Монумент в честь советского полководца, который руководил войсками, освободившими в 1945 году чешскую столицу, но многим чехам запомнился в первую очередь своей ролью в подавлении «Пражской весны», был снесён в начале апреля, после чего, по «весьма незаурядным слухам», в Прагу был направлен «агент российской разведки», которому якобы поручили отравить мэра города, взятого впоследствии под защиту полицией вместе с ещё двумя местными чиновниками, нелестно отзывавшимися о России; меж тем, россияне и чехи по сей день спорят о том, как поступить с памятником, пересказывает последние события историк. А в Берлине произошёл другой инцидент — мэр города Михаэль Мюллер пригласил на небольшое мероприятие в честь годовщины освобождения Берлина, проходившее 2 мая, представителей России и Украины, но украинский посол Андрей Мельник ответил отказом, заявив, что подобное будет для него «худшим кошмаром»; в итоге церемония прошла без его участия, говорится в материале.

По мнению Нивена, памятные торжества в честь окончания войны отнюдь не помогают разрядить напряжённость, существующую между странами сейчас — они «отражают, а возможно даже и усиливают её». «Пока Восточная Европа ощущает себя под угрозой со стороны России, никакого согласия по поводу истинного значения «освобождения» в 1945 году не будет», — считает историк. Сверх того, просматриваются и признаки того, что перенос мероприятий на более позднее время из-за пандемии в этом году — например, на будущий сентябрь — лишь вызовет дополнительные проблемы: так, Владимир Путин недавно принял решение праздновать победу над Японией не 2 сентября, как в США, а 3-го, как в Китае — и если церемонии в честь победы над Германией состоятся позднее, российский лидер также вполне может воспользоваться ими для того, чтобы продемонстрировать сближение между Москвой и Пекином в противовес антикитайским позициям Трампа, предупреждает автор.

Помимо прочего, пандемия привела к тому, что некоторые страны стали «вспоминать об окончании войны в чисто национальном ключе», что порой выливается в «самолюбование», полагает Нивен. В частности, в немецких газетах «в этом году появилось полно статей о том, как страдала в конце конфликта Германия» — а ведь в 2015 году, когда отмечалось 70-летие окончания войны, подобного не наблюдалось, сетует профессор. В свою очередь, в Великобритании решили по случаю памятной даты провести акцию «Томми в окне», в рамках которой остающимся дома из-за карантина британцам предлагается повесить на окно силуэты британского солдата в форме времён Второй мировой, продающиеся благотворительной организацией «Королевский британский легион» — и всё бы ничего, но создатели акции, выбрав такое название, явно ссылались на прозвище «Томии Аткинс», которым обозначали именно типичных английских солдат, а это вряд ли оценят не только ветераны из бывших колоний Соединённого Королевства, но и шотландцы, ирландцы и валлийцы, предупреждает автор. «Ура-патриотизм как на международном, так и на национальном уровне часто становится для памятных мероприятий настоящим бичом», — подытоживает Нивен.