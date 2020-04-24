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Корреспондент: власти Львова отказали в передаче останков разведчика Кузнецова России

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Горсовет украинского Львова отказался передавать в Россию прах советского разведчика Николая Кузнецова. Как передаёт «Корреспондент», данное решение было принято после того, как чиновники получили рекомендации из министерства культуры и СБУ.
Корреспондент: власти Львова отказали в передаче останков разведчика Кузнецова России
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Исполнительный комитет Львовского горсовета отказал в передаче праха советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам, проживающим в России. Как пишет «Корреспондент», об этом сообщается на сайте горсовета Львова.

На заседании заместитель мэра Львова Андрей Москаленко рассказал, что горсовет получил ответы на запросы из Министерства культуры и СБУ.

По его словам, в Минкульте ответили, что передача останков Кузнецова «представителям государства-агрессора является нежелательной и преждевременной», а в СБУ — что этот вопрос может быть учтён при возобновлении переговорного процесса между Украиной и Россией.
 
«Поэтому, учитывая эти ответы, мы подготовили решение об отказе в предоставлении разрешения на перезахоронение, учитывая позицию государственных институтов», — доложил Андрей Москаленко.
 
Ранее с просьбой о передаче останков Николая Кузнецова в горсовет Львова обратилась его племянница Маргарита Брюханова.
 
Как напоминает издание, Николай Кузнецов погиб весной 1944 года на территории Львовской области. В 1960 году его останки перенесли во Львов на Холм Славы, где могила находится и по сей день.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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