TVP Info: Москва вспоминает о «войне за памятники» перед важными историческими годовщинами

Историческая правда — постоянный элемент политики России, который она усиливает накануне важных годовщин, рассказывает пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарын. В статье для TVP Info он предупреждает, что накануне 75-й годовщины окончания Второй мировой войны следует ожидать «московской атаки», потому что Польша всегда была главной целью «войны за памятники», которую Россия ведёт годами.

«Российская пропагандистская кампания по историческим вопросам — это постоянный элемент системных действий Кремля, которые усиливаются в период важных годовщин. Неудивительно, что накануне годовщины окончания Второй мировой войны в Москве начался очередной этап так называемой войны за памятники, а Польша остаётся целью этих атак», — пишет в статье для TVP Info пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарын.



В начале апреля Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым представляется возможным наказание лиц за уничтожение или повреждение военных захоронений, памятников, обелисков и других объектов в России или за рубежом, увековечивающих память о погибших солдатах, которые защищали свою Родину. Поводом для предпринятых Кремлём шагов стали события в Праге, где недавно был снесён памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Незамедлительно это решение было воспринято Россией в качестве составной части антироссийской кампании в Европе и начала ряда дипломатических и пропагандистских мероприятий, объясняет автор.



«Хотя причиной усиления российской войны за памятники против стран Центральной Европы стали чешские события, российская пропаганда быстро начала нападать на нашу Родину», — обратил внимание пресс-секретарь. В статье он обратил внимание: министр обороны России Сергей Шойгу в своей речи отметил, что памятники времён СССР также были демонтированы в Польше. Российский посол в США прямо указал, что именно в Польше уничтожаются памятники советским воинам, которые погибли в борьбе с нацистами. В своей речи в Вашингтоне посол прибег к шантажу, сказав, что Вашингтон предпочитает не замечать снос памятников в Польше. «В манере, типичной для российской пропаганды, он также использовал ложную альтернативу: те, кто разбирает памятники советским солдатам или разрешают это, поддерживают возрождение нацизма», — подчеркнул Жарын.



По мнению автора, пропаганда и дипломатическое давление на Польшу будут усиливаться по мере приближения годовщины окончания Второй мировой войны. Это будет хорошей возможностью для Москвы продвинуть свою позицию советской России-освободителя во время войны, а также уничтожить любого, кто представляет исторические факты, противоречащие российской версии. «Польша была целью «войны за памятники, которую Москва ведёт годами. И на этот раз следует ожидать, что остриё атаки будет направлено на нашу страну», — предупреждает пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб.



Кремль старается также освещать шаги, предпринимаемые польскими властями в отношении советских памятников также на международной арене, обвиняя Польшу в нарушении стандартов, касающихся охраны кладбищ и мест захоронения советских солдат. «Эти тезисы не имеют под собой оснований», — заявляет он. Польша тратит миллионы злотых ежегодно на охрану кладбищ и мест захоронений, но они используются для того, чтобы ухудшить имидж Польши на международной арене.



Тема советских памятников в Польше представляется российской пропагандой так же часто, ​​как информация о возрождении фашизма и нацизма в Польше. «Таким образом, Россия пытается не только подорвать авторитет Польши, но и поставить под удар важные альянсы или экономические отношения», — добавляет автор. По его мнению, стимулирование такого типа повествования также имеет другую цель — повышение уровня враждебности к Польше в российском обществе, которое должно быть убеждено в том, что неблагодарные поляки ведут войну с памятниками и памятью советских «освободителей».



Действия Кремля являются частью более широкой политики России в отношении Польши, которую она представляет как страну, которая распространяет русофобию, которая всё ещё ставит под сомнение «историческую политику» России, которая заинтересована только в блокировании нормализации и улучшения отношений с Россией, инициированных другими странами ЕС.



По его мнению Россия придаёт большое значение историческим темам. Москва представляет свою версию истории, в которой нет места фактам о сотрудничестве Сталина с Гитлером, вторжении в Польшу в 1939 году, о советских преступлениях против поляков или о порабощении поляков в 1945 году и о жестокой оккупации после окончания Второй мировой войны. Попытки стереть со страниц кремлёвской истории преступления и нарушения в отношении россиян и других народов — ключевой вопрос для Москвы. На основе своего исторического повествования и демонстрации заслуг в войне против нацизма Россия строит легенду, используемую в своей современной неоимперской деятельности. «Поэтому вопрос манипулирования собственной историей и оправдание неудобных фактов чрезвычайно важен для современной России», — подчёркивает он.



«Война за памятники» выступает одним из постоянных элементов пропаганды, используемой российской стороной для достижения текущих политических интересов. Управляя историей, Кремль пытается достичь мирового консенсуса в отношении своей имперской политики. Поэтому неудивительно, что именно сейчас, в 80-ю годовщину Катынского преступления, совершённого против поляков, и непосредственно перед празднованием окончания Второй мировой войны, Россия возвращается к жёсткой исторической риторике...», — резюмирует в статье для TVP Info пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарын.