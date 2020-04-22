El País: 150 лет со дня рождения — коммунисты призывают всё более равнодушных к Ленину россиян учиться у него

Через 150 лет после дня рождения Владимира Ленина всё больше россиян с равнодушием относятся к вождю мирового пролетариата, пишет El País. Тем не менее коммунисты во главе с Геннадием Зюгановым верят, что фигура Ленина не теряет актуальности и сегодня, и призывают руководствоваться его советами, чтобы победить коронавирус и выйти из кризиса.

В России из-за коронавируса пришлось отменить или отложить мероприятия, приуроченные к 150-летию со дня рождения основателя и первого главы правительства СССР Владимира Ленина, сообщает El País. В частности, члены Коммунистической партии перенесли торжественное открытие бюста Ленина в небольшом городке в Псковской области Дедовичи, запланированное на 22 апреля ещё несколько месяцев назад.

Как пишет издание, во множестве стран постсоветского пространства, например на Украине, после распада Советского Союза были снесены тысячи памятников, воздвигнутых его основателю. Неизвестно, сколько таких скульптур разбросано по всей России, однако, по последним оценкам, в стране их насчитывается более 6 тыс. Какие-то из них поражают своим размером, как памятник в Волгограде, высота которого составляет 27 м, не считая железобетонного постамента высотой 30 м. Другие представляют собой лишь небольшие бюсты, как тот, что стоит в музее Московской железной дороги.

С 1991 года Ленину было открыто всего около 200 памятников, хотя большинство из них отреставрированные и перемещённые на новое место скульптуры. Так, бюст, установленный на главной площади города Дедовичи, до недавнего времени хранился в местной библиотеке. При этом, по словам культуролога Дмитрия Кудинова, за 29 лет появился лишь десяток новых памятников. Последняя новая скульптура была установлена четыре года назад в городе Слюдянка Иркутской области. Ожидается, что в ближайшем будущем ещё один памятник появится в городе Гельзенкирхен на западе ФРГ.

Как отмечает El País, это, а также тот факт, что тело Ленина так и не было перенесено из мавзолея на Красной площади, указывает на то, что память о революционере остаётся «непроницаемой» для дискуссий относительно его роли в истории страны.

Согласно проведённому на этой неделе опросу фонда «Общественное мнение», лишь 7% россиян поддерживают идею уничтожения памятников Ленину и всего 13% видят необходимость переименования улиц, носящих имя вождя мирового пролетариата.

Тем не менее всё больше жителей страны равнодушны к его фигуре. Об этом, как полагает издание, свидетельствует тот факт, что в 2020 году лишь 47% опрошенных россиян знали дату рождения Ленина, по сравнению с 63% в 2003 году. По мнению 56% респондентов, революционер сыграл положительную роль в российской истории, что на 9% меньше, чем в 1999 году.

«Тоталитаризм ослаб после 1988 года, но его основа, пострадавшая от перестройки и в первые годы правления Ельцина, сохранилась. Поэтому тело Ленина до сих пор находится в мавзолее, поэтому названия многих городов, улиц и площадей не изменились и памятники в России остались, тогда как в других странах их снесли», — объяснил историк Андрей Зубов.

Однако в глазах лидера Коммунистической партии России Геннадия Зюганова наследие Ленина не теряет актуальности.

«Против нас и гибридная война, и санкции, и вирус. Если сегодня хотите победить вирус и выйти из кризиса — руководствуйтесь советами Ленина», — отметил в преддверии 150 лет со дня рождения революционера Зюганов, заявив, что члены партии возложат цветы к мавзолею, несмотря на введённую в Москве самоизоляцию.

В 2017 году мнения россиян относительно необходимости захоронения Ленина разделились. 41% опрошенных поддержал предложение о его захоронении в Санкт-Петербурге, рядом с матерью. При этом ещё 41% россиян заявил, что предпочли бы, чтобы тело осталось в мавзолее, пишет El País.

Несмотря на то что мавзолей в Москве является уже не местом паломничества, как это было в советские времена, а лишь очередной столичной достопримечательностью для туристов, в конце 2019 года президент Владимир Путин заявил, что тело Ленина останется на Красной площади.