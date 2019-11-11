La Liberté: «кровавый преступник и немецкий шпион» — российские кинематографисты намерены развенчать советский миф о Ленине

Образ Ленина в современном российском кино и телефильмах существенно отличается от изображений вождя времён Советского Союза, пишет La Liberté. Как заявляют сами кинематографисты, их цель — развенчать популярный в СССР миф об отличии «альтруиста и гуманиста» Владимира Ильича от «тирана» Сталина. При этом большинство российских граждан всё ещё оценивают личность вождя революции положительно, отмечает издание.

«Кровавый преступник, психически больной, мещанин», — таким, по словам швейцарского издания La Liberté, предстаёт Ленин на экранах современного российского кино и телевидения. Как отмечает издание, этот образ далёк от клише советского времени.

Так, автор сценария документального фильма «Ленин», готовящегося к показу на «Первом канале» российского телевидения, Игорь Липин намерен покончить с «мифом о Владимире Ульянове». Для съёмки этой 18-серийной картины 18 офицеров под руководством экс-начальника управления архивов ФСБ Василия Христофорова в течение четырёх лет изучали документы секретных служб. «Легенда о добром Ленине в противовес злому Сталину оказывается ложью, поскольку именно Ленин начал красный террор», — подчёркивает Липин.

В фильме, в частности, будет представлено письмо 1918 года, в котором вождь призывает к уничтожению двух миллионов «кулаков», которые в дальнейшем будут подвергнуты жестоким репрессиям. Кроме того, именно Ленин инициировал создание лагерей для «изоляции» враждебных классов. Авторы документального сериала также приводят документальные свидетельства о психических расстройствах Ленина.

Как отмечает издание, жёсткий тон фильма идёт вразрез с культом личности Владимира Ульянова, продолжавшимся в СССР на протяжении 70 лет. Коммунистическая пропаганда создала образ вождя — «аскета, альтруиста и прежде всего гуманиста» в противоположность «тирану» Сталину.

При этом, несмотря на исчезновение Ленина из общественного дискурса после распада СССР, он до сих пор пользуется определённой популярностью у населения, замечает автор статьи. Согласно опросу «Левада-центра» 2017 года, приуроченному к столетию революции, 41% положительно оценивают личность Владимира Ульянова, а четыре из пяти выступают против сноса его памятников. Как напоминает La Liberté, мавзолей с телом вождя всё ещё занимает центральное место на Красной площади. Что касается современных российских властей, те по большей части не вспоминают о Ленине, предпочитая подчёркивать роль Сталина в победе над фашистами.

О том, что «Ленин был забыт и оказался в тени Сталина» говорит и режиссёр Владимир Хотиненко, чей фильм «Ленин. Неизбежность» вышел на экраны в конце октября. Как отмечает издание, картина, посвящённая возвращению Ленина в Россию из швейцарского изгнания, изображает Владимира Ильича не пролетарием, а «мещанином», прогуливающимся в котелке и галстуке-бабочке с тростью или наслаждающимся звуками Вагнера в опере. При этом в фильме подчёркивается роль кайзера Германии в организации путешествия будущего лидера революции на поезде в разгар Первой мировой войны.

«Он Россию не жаловал, русских не любил вообще: «ленивые мужики». Страна была для него лишь первой ступенькой в плане, который был построен с прицелом на весь мир», — так оценил своего персонажа исполнитель роли Ленина в картине Евгений Миронов в интервью газете «Известия».

Тем временем, глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко выразил сожаление в связи со стремлением «дискредитировать Ленина историей с немецкими деньгами» в период, когда «экономическое и социальное неравенство вынуждает массы выходить на улицы» как в России, так и в других странах мира. По его убеждению, ленинские идеи всё ещё движут людьми, «восстающими против держателей капитала».