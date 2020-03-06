Guardian: в Западной Германии установят первый памятник Ленину

Гельзенкирхен станет первым западногерманским городом, в котором будет установлен памятник Ленину, пишет The Guardian: отмечается, что этому предшествовало долгое разбирательство между марксистско-ленинской партией Германии (МЛПД) и городскими властями, выступавшими против монумента. Тем не менее недавно суд вынес решение в пользу МЛПД: открытие памятника намечено на 14 марта.

Памятник Владимиру Ленину будет в скором времени возведён в немецком городе Гельзенкирхен, сообщает The Guardian: как отмечает издание, решению об установке памятника предшествовало долгое разбирательство между местной левой партией и городскими властями.

Таким образом, Гельзенкирхен, бывший когда-то индустриальным центром Германии, станет первым западногерманским городом, в котором будет установлен памятник основателю российской коммунистической партии. Как пишет The Guardian, недавно суд выдал разрешение марксистско-ленинской партии Германии на установку металлического памятника Ленину возле своей штаб-квартиры. Городские власти пытались воспрепятствовать возведению монумента, заявляя о том, что статуя «нарушит облик» соседствующих с ней зданий 30-х годов. Кроме того, в администрации Гельзенкирхена отмечали, что установка памятника будет противоречить правилам сохранения исторических сооружений.

Местный совет западного района Гельзенкирхена заявил о том, что Ленин не является фигурой, подходящей для увековечивания. «Коммунистический лидер Ленин является воплощением жестокости, угнетения, террора и ужасных человеческих страданий. Всё это делает его несовместимым со свободным демократическим порядком в Германии и означает, что он символизирует борьбу против нашей демократии», — приводит издание выдержку из официального заявления совета.

В свою очередь, марксистско-ленинская партия Германии (МЛПД) назвала решение суда «фантастической победой для Владимира Ильича Ленина». Глава МЛПД Габи Фехтнер заявила: «Мы очень счастливы. Гельзенкирхен — это город рабочих, и Ленин очень ему подойдёт».

Как сообщает The Guardian, открытие памятника намечено на 14 марта. Монумент размером 215 см был изготовлен в СССР в 30-е годы. МЛПД купила его в Чехии на онлайн-аукционе: сумма покупки не разглашается. Издание отмечает, что МЛПД состоит под наблюдением немецких спецслужб, поскольку считается экстремистской и неконституционной.