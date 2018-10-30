1+1: декоммунизированный Ленин ушёл с молотка за 220 тысяч гривен

В Черниговской области Украины продали на аукционе бронзовый памятник Владимиру Ленину. Как передаёт «1+1», покупатель, заплативший почти $8 тыс, пока не решил, как он поступит с декоммунизированным монументом.

220 тысяч и одна гривна за Ленина на аукционе. В Семёновке Черниговской области продали демонтированный памятник из бронзы весом в две с половиной тонны и высотой в четыре метра. Стартовая цена была 45 тысяч гривен, за Ленина боролись 14 покупателей. Что будет делать с Лениным новый хозяин пыталась выяснить Валентина Доброта.

Коробка в виде саркофага сделана на скорую руку из старых досок.

МУЖЧИНА: Вот лежит наш Ленин.

Для руки, которая тянулась к светлому будущему, достались лишь бархатцы, тоже есть отдельный саркофаг.

МУЖЧИНА: Чтобы не испортили, он бронзовый.

ЖЕНЩИНА: Три, два, один, всё. Ну 250 и больше нам нужно, общественность без средств.

Продавать Ленина доверили этой женщине, несмотря на её личные желания.

ЛЮДМИЛА САЛИМОН, руководитель отдела Семёновского совета: Закон нужно выполнять, но моя личная позиция — я была против сноса памятника Ленину.

2,5 тонны бронзы, высота в четыре метра. Впервые этого Ленина сняли во время майдана.

ВАЛЕНТИНА ДОБРОТА, корреспондент: От памятника Ленину на центральной площади Семёновки не осталось и следа. Бетонный постамент, на котором стоял Ленин, был настолько большим, что его пришлось просто закатать в асфальт, и теперь о бывшем вожде напоминает только новый клочок асфальтового покрытия.

В 2014 году местные коммунисты перенесли Ленина в парк и поставили рядом с другим советским памятником. Во второй раз его сняли лишь после закона о декоммунизации.

ВЛАДИМИР СУБОТА, руководитель Семёновского коммунального предприятия: Крановщик один отказался.

КОРРЕСПОНДЕНТ: Почему отказался?

ВЛАДИМИР СУБОТА: Такие у него были жизненные взгляды.

Электронные торги — это три раунда. На ставки каждому покупателю — а их 14 — даётся по три минуты.

МУЖЧИНА: И что, его переплавят на бронзу? Продавать памятники — это беспредел.

МУЖЧИНА: Можно было на металлолом сдать, не хватает денег.

ЖЕНЩИНА: Что, хотят нас хохлами сделать?

МУЖЧИНА: Давно нужно было его продать. Ну разве это грех?

КОРРЕСПОНДЕНТ: Что, хватит Ленина на дороги?

МУЖЧИНА: Ну, хотя бы ямочный ремонт.

А это Новгород-Северский. Между двумя райцентрами — 60 километров бездорожья. Из обоих городков до России — рукой подать. Мозаичные Ленин и Сталин на водонапорной башне — туристический объект.

МУЖЧИНА: Наши власти решили не закрывать. Некоторые туристы приезжают. Были россияне, молдаване, даже турков видел. Наши местные — только иногода гости приезжают.

В прошлом веке после развенчивания культа Сталина его портрет на башне прикрыли, а открыли лишь в наше время. Городской глава Олег Бондаренко против декоммунизации якобы не выступает, но его электорат, так же, как и в Семёновке, в основном пожилые люди.

ОЛЕГ БОНДАРЕНКО, городской глава: А может, лазером вырежем.

КОРРЕСПОНДЕНТ: Да вы уже давно должны были это сделать, до выборов точно не сделаете.

ОЛЕГ БОНДАРЕНКО: Я не знаю, как это сделать.

Летом полиция открыла уголовное дело по факту коммунистической пропаганды, но нарушений пока не найдено.

ОЛЕГ БОНДАРЕНКО: Я давал пояснения городской полиции.

Тем временем на электронных торгах идёт битва за каждую гривну.

ЛЮДМИЛА САЛИМОН: 175 тысяч и одна гривна. Издеваются. 220 тысяч и одна гривна, Безверхний Денис Викторович.

У местных чиновников есть пять дней на проверку документов покупателя. На связь с чиновниками победитель торгов ещё не выходил. Что будет делать с памятником — он нам тоже не сказал.

ПОКУПАТЕЛЬ ПАМЯТНИКА: Какие планы? Ну оставьте номер телефона.

Бронзу на металл принимают от 100 гривен за килограмм. Покупатель из Павлограда занимается строительством.

Валентина Доброта, Иван Головач, ТСН, 1+1.

Дата выхода в эфир 29 октября 2018 года.