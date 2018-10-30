1+1: декоммунизированный Ленин ушёл с молотка за 220 тысяч гривен

В Черниговской области Украины продали на аукционе бронзовый памятник Владимиру Ленину. Как передаёт «1+1», покупатель, заплативший почти $8 тыс, пока не решил, как он поступит с декоммунизированным монументом.
220 тысяч и одна гривна за Ленина на аукционе. В Семёновке Черниговской области продали демонтированный памятник из бронзы весом в две с половиной тонны и высотой в четыре метра. Стартовая цена была 45 тысяч гривен, за Ленина боролись 14 покупателей. Что будет делать с Лениным новый хозяин пыталась выяснить Валентина Доброта.
Коробка в виде саркофага сделана на скорую руку из старых досок.
МУЖЧИНА: Вот лежит наш Ленин.
Для руки, которая тянулась к светлому будущему, достались лишь бархатцы, тоже есть отдельный саркофаг.
МУЖЧИНА: Чтобы не испортили, он бронзовый.
ЖЕНЩИНА: Три, два, один, всё. Ну 250 и больше нам нужно, общественность без средств.
Продавать Ленина доверили этой женщине, несмотря на её личные желания.
ЛЮДМИЛА САЛИМОН, руководитель отдела Семёновского совета: Закон нужно выполнять, но моя личная позиция — я была против сноса памятника Ленину.
2,5 тонны бронзы, высота в четыре метра. Впервые этого Ленина сняли во время майдана.
ВАЛЕНТИНА ДОБРОТА, корреспондент: От памятника Ленину на центральной площади Семёновки не осталось и следа. Бетонный постамент, на котором стоял Ленин, был настолько большим, что его пришлось просто закатать в асфальт, и теперь о бывшем вожде напоминает только новый клочок асфальтового покрытия.
В 2014 году местные коммунисты перенесли Ленина в парк и поставили рядом с другим советским памятником. Во второй раз его сняли лишь после закона о декоммунизации.
ВЛАДИМИР СУБОТА, руководитель Семёновского коммунального предприятия: Крановщик один отказался.
КОРРЕСПОНДЕНТ: Почему отказался?
ВЛАДИМИР СУБОТА: Такие у него были жизненные взгляды.
Электронные торги — это три раунда. На ставки каждому покупателю — а их 14 — даётся по три минуты.
МУЖЧИНА: И что, его переплавят на бронзу? Продавать памятники — это беспредел.
МУЖЧИНА: Можно было на металлолом сдать, не хватает денег.
ЖЕНЩИНА: Что, хотят нас хохлами сделать?
МУЖЧИНА: Давно нужно было его продать. Ну разве это грех?
КОРРЕСПОНДЕНТ: Что, хватит Ленина на дороги?
МУЖЧИНА: Ну, хотя бы ямочный ремонт.
А это Новгород-Северский. Между двумя райцентрами — 60 километров бездорожья. Из обоих городков до России — рукой подать. Мозаичные Ленин и Сталин на водонапорной башне — туристический объект.
МУЖЧИНА: Наши власти решили не закрывать. Некоторые туристы приезжают. Были россияне, молдаване, даже турков видел. Наши местные — только иногода гости приезжают.
В прошлом веке после развенчивания культа Сталина его портрет на башне прикрыли, а открыли лишь в наше время. Городской глава Олег Бондаренко против декоммунизации якобы не выступает, но его электорат, так же, как и в Семёновке, в основном пожилые люди.
ОЛЕГ БОНДАРЕНКО, городской глава: А может, лазером вырежем.
КОРРЕСПОНДЕНТ: Да вы уже давно должны были это сделать, до выборов точно не сделаете.
ОЛЕГ БОНДАРЕНКО: Я не знаю, как это сделать.
Летом полиция открыла уголовное дело по факту коммунистической пропаганды, но нарушений пока не найдено.
ОЛЕГ БОНДАРЕНКО: Я давал пояснения городской полиции.
Тем временем на электронных торгах идёт битва за каждую гривну.
ЛЮДМИЛА САЛИМОН: 175 тысяч и одна гривна. Издеваются. 220 тысяч и одна гривна, Безверхний Денис Викторович.
У местных чиновников есть пять дней на проверку документов покупателя. На связь с чиновниками победитель торгов ещё не выходил. Что будет делать с памятником — он нам тоже не сказал.
ПОКУПАТЕЛЬ ПАМЯТНИКА: Какие планы? Ну оставьте номер телефона.
Бронзу на металл принимают от 100 гривен за килограмм. Покупатель из Павлограда занимается строительством.
Валентина Доброта, Иван Головач, ТСН, 1+1.
Дата выхода в эфир 29 октября 2018 года.