СТРАНА: осквернителя могилы Ватутина отпустили на поруки депутату от партии Порошенко

Киевский суд не стал брать под стражу на время следствия подозреваемого в вандализме над памятником генералу Ватутину. Как передаёт «СТРАНА», судья, ведущая дело, решила передать его на поруки депутату от партии Петра Порошенко.
В Печерском райсуде Киева состоялось заседание по избранию меры пресечения подозреваемому, который 9 февраля облил зелёнкой памятник генералу Николаю Ватутину, который находится над могилой героя войны. Как пишет «СТРАНА», полиция задержала только одного вандала — 19-летнего Ивана Хоменко. Однако при этом ему вменили статью «Хулиганство, совершённое группой лиц». Санкция статьи предусматривает наказание до четырёх лет тюрьмы.
Подозреваемый на суде заявил, что никаких хулиганских действий не совершал, а лишь снимал товарища на мобильный телефон по его просьбе. Хоменко заверил суд, что для него якобы было полной неожиданностью, когда знакомый начал поливать памятник зелёнкой из заранее заготовленных пузырьков. Однако согласно позиции обвинения, подозреваемый лжёт: в его телефоне нашли переписку, в которой он договаривался об акции у памятника Ватутину.
Прокурор требовал взять подозреваемого под стражу на время следствия. Однако следственный судья Печерского суда Олеся Батрин решила передать его на поруки депутату от партии Петра Порошенко Михаилу Бондарю. Судья посчитала такую меру пресечения достаточной для надлежащего процессуального поведения подозреваемого во время следствия.
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