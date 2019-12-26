The Guardian: на могиле Маркса в Лондоне установили камеры слежения

На месте захоронения Карла Маркса на Хайгейтском кладбище в Лондоне установили камеры видеонаблюдения для защиты памятника от вандализма, сообщает The Guardian. Как напоминает издание, за последний год могила философа уже дважды становилась объектом нападений, однако из-за отсутствия свидетелей и улик, найти вандалов так и не удалось.
После того, как могила Карла Маркса дважды за год стала объектом вандализма, на месте захоронения философа на Хайгейтском кладбище были установлены камеры видеонаблюдения, сообщает The Guardian. Как передаёт издание, камеры были установлены на деревьях с двух сторон от памятника.
Решение об установке систем видеонаблюдения было принято фондом, управляющим захоронением Маркса после консультаций с экспертами по безопасности и органом по защите исторического наследия Англии. По словам представителя Организации Фонд друзей Хайгейтского кладбища, могила Маркса стала первым монументом на кладбище, за сохранностью которого следят камеры.
Как сообщается, этот шаг направлен на сдерживание вандалов, включая непойманных подозреваемых, совершивших нападения на могилу в этом году. Так, в январе этого года вандалы предположительно повредили именную табличку Маркса молотком, а в феврале текст таблички был повреждён молотком ещё большего размера, а на самом памятнике появились надписи красного цвета: «доктрина ненависти» и «архитектор геноцида».
Хотя полиция была проинформирована об обоих инцидентах, возможности для их расследования были ограничены, поскольку ни свидетелей, ни улик для определения личности не было. Повреждённая табличка на время ремонта была заменена факсимильной фотокопией.
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