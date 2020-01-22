СТРАНА: осквернение могилы бойцов УПА в Польше назвали попыткой поссорить две страны

03:00
Влашич рассказал, в какой клуб АПЛ стоит перейти Чалову
Полузащитник московского ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич высказал мнение о возможном переходе своего одноклубника, россиянина Фёдора Чалова в Английскую премьер-лигу (АПЛ).
03:00
Чайка назвал очень комфортным назначение полпредом в СКФО
Назначенный полпредом президента России в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) экс-генпрокурор Юрий Чайка назвал неожиданным, но комфортным своё назначение.
03:00
Тренер об условиях для фигуристов на ЧЕ в Австрии: для спортсмена основная задача — выступать
Елена Водорезова, тренер российского фигуриста Артура Даниеляна, высказала мнение об условиях, созданных организаторами чемпионата Европы в австрийском Граце.
03:00
В Госдуме назвали «главный залог» прекращения конфликта в Донбассе
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что если стороны конфликта в Донбассе захотят завершить его, то он закончится «завтра».
03:00
«Спартак» объявил о переходе Солтмурада Бакаева в «Рубин»
Московский футбольный клуб «Спартак» объявил о переходе полузащитника Солтмурада Бакаева в казанский «Рубин».
03:00
Боевики трижды атаковали правительственные войска в Идлибе
Боевики трижды атаковали правительственные войска в идлибской зоне деэскалации в Сирии, все атаки были отбиты.
03:00
Зеленский оценил вероятность встречи с Путиным в Израиле
Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что в настоящее время не уверен, состоится ли у него встреча с президентом России Владимиром Путиным в Израиле.
03:00
Ламбьель: в короткой программе ты должен просто выйти и показать, что умеешь
Бывший швейцарский фигурист, а ныне тренер и хореограф Стефан Ламбьель рассказал, что не существует какого-то определённого секрета или стратегии для успешного выступления в короткой программе.
03:00
Ламбьель считает, что место лидера в мужском одиночном катании вакантно
Бывший швейцарский фигурист, а ныне тренер и хореограф Стефан Ламбьель высказал мнение, что место лидера в мужском одиночном катании на текущий момент вакантно.
03:00
Коронавирус у прилетевшего в Петербург гражданина КНР не подтвердился
У студента из Китая, госпитализированного ранее в Санкт-Петербурге, не обнаружили наличия коронавируса в организме. Об этом информирует ТАСС в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.
03:00
Минтранс России установит требования к защите самолётов от птиц
Минтранс России установит требования к защите самолётов от птиц. Об этом сообщается на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
03:00
Путин высказался против фигуры наставника над президентом
Президент России Владимир Путин высказался против введения в стране фигуры наставника над главой государства.
03:00
Водорезова о Даниеляне: на чемпионате Европы надо учиться и заявлять о себе
Елена Водорезова, тренер российского фигуриста Артура Даниеляна, рассказала, возникали ли сомнения, отправлять её воспитанника на взрослый чемпионат Европы или же оставить его в этом сезоне в юниорах.
03:00
Историк назвал число уничтоженных в войну нацистами деревень в России
Нацисты и коллаборанты во время Великой Отечественной войны уничтожили около 10 тыс. деревень в России. Ранее такие цифры публично были доступны только по Белоруссии, рассказал российский историк, ректор Государственного академического университета гуманитарных наук Денис Фомин-Нилов.
03:00
Проректор ТюмГУ рассказал о новом министре науки и высшего образования
Андрей Толстиков, проректор по науке и международным связям ТюмГУ, прокомментировал RT назначение Валерия Фалькова на должность министра науки и высшего образования.
03:00
Тренер фигуриста Даниеляна: степень ответственности для него немного зашкаливает
Елена Водорезова, тренер российского фигуриста Артура Даниеляна, поделилась впечатлениями от дебютного выступления своего подопечного на чемпионате Европы в австрийском Граце.
03:00
Зеленский заявил, что конфликт в Донбассе может прекратиться «завтра»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если стороны конфликта в Донбассе захотят завершить его, он закончится завтра.
03:00
Аэропорт Красноярска усилил проверку пассажиров из-за коронавируса
Специалисты Роспотребнадзора усилили режим проверки пассажиров, прибывающих в международный аэропорт Красноярска, из-за нового коронавируса в Китае.
03:00
Самарин: хотел показать чистое катание, а показал как обычно
Россиянин Александр Самарин прокомментировал своё выступление в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце.
03:00
Фигурист Даниелян оценил своё выступление в короткой программе на ЧЕ
Россиянин Артур Даниелян прокомментировал своё выступление в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце.
03:00
В Минздраве прокомментировали подозрение на коронавирус в Петербурге
Обследование пациентов, которые были госпитализированы в Санкт-Петербурге с подозрением на обнаруженный в Китае коронавирус, займёт несколько дней. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
03:00
Алиев назвал своего главного соперника на ЧЕ по фигурному катанию
Россиянин Дмитрий Алиев рассказал, кого он считает своим главным соперником на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце.
03:00
Суд продлил арест экс-министру Абызову
Басманный суд Москвы в среду продлил срок в СИЗО бывшему министру Открытого правительства России Михаилу Абызову до 26 марта.
03:00
Эксперт оценил перспективы курса рубля в 2020 году
Член экспертного совета «Деловой России» экономист Владислав Жуковский оценил перспективы курса рубля в 2020 году.
03:00
В Госдуме прокомментировали назначения в новом правительстве России
Глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов прокомментировал назначения в новом правительстве России.
03:00
Президент Вьетнама приедет в Москву на празднование 75-летия Победы
Генеральный секретарь Коммунистической партии и президент Вьетнама Нгуен Фу Чонг намерен приехать в Москву 9 мая на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
03:00
Колокольцев принял участие в открытии обелиска генералам Бибиковым в Подмосковье
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев принял участие в церемонии открытия обелиска, посвящённого генералам Бибиковым, в Московской области.
03:00
В Госдуме оценили российские системы ПРО
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин оценил российские системы противоракетной обороны.
03:00
Эксперт прокомментировал идею привлечь коллекторов к сбору долгов по ЖКХ
Генеральный директор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин прокомментировал инициативу передать коллекторам инструменты по взысканию коммунальных задолженностей.
03:00
Зеленский заявил о намерении Украины стать лидером Центральной Европы
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о намерении Украины стать лидером Восточной и Центральной Европы.
03:00
Фигурист Алиев: я получил очень большое удовольствие от короткой программы на ЧЕ
Россиянин Дмитрий Алиев прокомментировал своё выступление в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце.
03:00
Два человека госпитализированы в Петербурге с подозрением на ОРВИ
Двух человек доставили в клиническую инфекционную больницу имени Боткина в Санкт-Петербурге с подозрением на ОРВИ, один из них россиянин, другой — гражданин Китая.
03:00
Глава ВТО оценил возможность выхода США из организации
Глава Всемирной торговой организации (ВТО) Роберто Азеведо не считает, что президент США Дональд Трамп в ближайшее время объявит о выходе Вашингтона из ВТО.
03:00
Сборная России впервые победила в медальном зачёте зимних юношеских ОИ
Сборная России заняла первое место в общекомандном зачёте зимних юношеских Олимпийских игр в швейцарской Лозанне.
03:00
МВД России подписало соглашение о взаимодействии с Курчатовским институтом
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев и президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заключили соглашение о взаимодействии.
03:00
Орешкин поздравил нового главу Минэкономразвития с назначением
Бывший глава Минэкономразвития России Максим Орешкин поздравил Максима Решетникова с назначением на должность руководителя ведомства и выразил готовность ему помогать.
03:00
Сборная России по хоккею завоевала золото юношеской Олимпиады
Сборная России одержала победу над национальной командой США в финале хоккейного турнира юношеских Олимпийских игр в швейцарской Лозанне.
03:00
В Шереметьеве опровергли сообщения о коронавирусе у пассажира из Бангкока
В пресс-службе международного аэропорта Шереметьево рассказали RT, что у пассажира из Бангкока, прилетевшего в Москву, нет коронавируса.
03:00
Генсек ООН заявил о приходе в мире новых «всадников апокалипсиса»
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что «мир приближается к точке невозврата» и четыре новых «всадника апокалипсиса» уже появились.
03:00
Зеленский встретился с главой МВФ
Президент Украины Владимир Зеленский на полях экономического форума в Давосе встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой.
03:00
Алиев занимает второе место после короткой программы на ЧЕ по фигурному катанию
Россиянин Дмитрий Алиев занимает второе место по итогам короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце.
03:00
Bloomberg: Apple планирует выпустить новый бюджетный iPhone
Компания Apple планирует выпустить новый бюджетный iPhone, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
03:00
Чернышенко: у Матыцина абсолютная свобода действий в формировании команды и реализации проектов
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что у нового министра спорта Олега Матыцина есть возможность вывести российский спорт на новый уровень.
03:00
В Петербург из Китая прибыл мужчина с подозрением на ОРВИ
Пассажир с подозрением на ОРВИ прилетел в Санкт-Петербург из Китая, передаёт РИА Новости со ссылкой на аппарат вице-губернатора города Анны Митяниной.
03:00
Матыцин: задачи Минспорта основаны на стратегии России по сохранению здоровья нации
Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о задачах, поставленных перед ведомством новым правительством страны.
03:00
Пять человек погибли в результате ДТП в Челябинской области
Пять человек погибли в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика на трассе в Челябинской области.
03:00
«Укртранснафта» получила компенсацию после ЧП на «Дружбе»
«Укртранснафта» получила от российской «Транснефти» полную компенсацию в размере €4,3 млн за попадание некачественной нефти в нефтепровод «Дружба».
03:00
EOC примут участие в споре между WADA и РУСАДА в CAS
Европейские олимпийские комитеты (EOC) примут участие в судебном споре в Спортивном арбитражном суде (CAS) между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в качестве третьей стороны.
03:00
В Перми задержали инспектора МЧС из-за ЧП в отеле «Карамель»
В СК России заявили о задержании сотрудника надзорного подразделения ГУ МЧС России по Пермскому краю Разифа Исмакаева в связи со случившимся в мини-отеле «Карамель» прорывом трубы, в результате которого погибли пять человек.
03:00
Фазелю не поступали предложения возглавить КХЛ
Представитель Международной федерации хоккея (IIHF) сообщила, что главе Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелю не поступало предложений возглавить Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).