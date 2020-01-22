СТРАНА: осквернение могилы бойцов УПА в Польше назвали попыткой поссорить две страны

МИД Польши назвал уничтожение мемориальной таблички на могиле Украинской повстанческой армии попыткой поссорить две страны. Как пишет СТРАНА», в ведомстве заявили, что правоохранительные органы будут расследовать данный акт вандализма.

Уничтожение мемориальной таблички на могиле бойцов Украинской повстанческой армии*, которая находится недалеко от польско-украинской границы, является попыткой поссорить две страны. Как пишет «СТРАНА», об этом в Twitter сообщило Министерство иностранных дел Польши.

«В свете последних попыток поссорить народы Европы на исторической почве мы видим очередные действия, имеющие целью поставить под сомнение добрососедские отношения, на этот раз с Украиной. Мы с сожалением воспринимаем очередной провокационный инцидент в Монастыре. Соответствующие польские службы займутся этим делом», — говорится в сообщении ведомства.

Как напоминает издание, на горе Монастырь у деревни Верхрата в Польше вандалы уничтожили табличку с могилы солдат Украинской повстанческой армии. Также были сорваны с деревьев вышитые полотенца, повязанные польскими активистами в память о погибших.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).