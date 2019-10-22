СТРАНА: к юбилею освобождения от фашистов на Украине выпустили монету с бойцом УПА

На Украине выпустили юбилейную монету, посвящённую 75-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Как пишет СТРАНА», на монете изобразили советского солдата вместе с бойцом УПА, что вызвало недоумение у украинского депутата, который обратился к Нацбанку с просьбой прокомментировать произошедшее.

В Национальном банке Украины выпустили юбилейную монету, посвященную 75-летию освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков. Как передаёт «СТРАНА», на ней изобразили советского солдата вместе с бойцом УПА*.

Эту монету уже прокомментировал народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский.

«Возле советского солдата зачем то изображен вояк УПА. Уважаемый Нацбанк, сообщите, пожалуйста, что, когда и каким образом освободила УПА от нацистов. Её там и рядом не стояло», — написал Бужанский в своем телеграмм-канале.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).