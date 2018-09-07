Вести: «Слава Украине!» может стать приветствием и для полицейских

В украинской полиции планируют ввести приветствие «Слава Украине!» и ответ «Героям слава!» Как пишут «Вести», ранее данное приветствие уже предлагалось закрепить за украинской армией, СБУ и другими военными формированиями.

В МВД планируют внести правки в законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам прохождения военной службы», чтобы за полицейскими было закреплено приветствие «Слава Украине!» Как пишут «Вести», решение принято 6 сентября на заседании комитета Верховной рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

«Слава Украине! Героям слава!» — это приветствие использовали во время революции достоинства. Ещё раньше им пользовались настоящие патриоты своей Родины — герои УПА и ОУН*. Это слова с сакральным содержанием, которыми, наконец, должны приветствовать всех защитников Украины и борцов за её независимость», — сказал заместитель главы МВД Вадим Троян.

Как напоминает издание, ранее в Верховной раде был зарегистрирован законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам прохождения военной службы», которым предлагается, среди прочего, законодательно закрепить в Уставе внутренней службы ВСУ приветствие «Слава Украине!» и ответ — «Героям слава!» Устав распространяется на государственную пограничную службу, Национальную гвардию, СБУ и другие военные формирования.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

