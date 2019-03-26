Главред: на Украине признали представителей УПА участниками боевых действий
Вдова Николая Караченцова актриса Людмила Поргина рассказала о своём самочувствии после госпитализации.
Сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера примет участие в тестах новичков «Формулы-1» и сядет за руль болидов Ferrari и Alfa Romeo.
Министерство энергетики России внесло законопроект об освобождении от таможенных пошлин и налогов судов, временно ввозимых в страну для реализации проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».
Итальянский полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио поделился впечатлениями о жизни в Санкт-Петербурге.
Число пострадавших в ДТП с участием автобусов в столице Казахстана Нур-Султане возросло до 36. Об этом сообщает Inform.kz.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT прокомментировал сообщения о «мощном потеплении», которое ожидается в Москве.
Компания Ford может полностью отказаться от выпуска легковых автомобилей в России, а также от их импорта в страну. Об этом информирует газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков стал послом Санкт-Петербурга на чемпионате Европы по футболу, который состоится в 2020 году.
Басманный суд Москвы продлил меру пресечения в виде запрета определённых действий двум сёстрам Хачатурян, обвиняемым в убийстве отца. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Сборной Украины по футболу могут быть засчитаны технические поражения в матчах отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года с Португалией (0:0) и Люксембургом (победа со счётом 2:1) из-за нарушения правил при натурализации бразильского нападающего Жуниора Мораеса.
Полиция Германии эвакуировала людей из ратушей в шести городах страны после поступления анонимных угроз о возможных атаках. Об этом сообщает Augsburger Allgemeine.
Следователи организовали проверку после того, как в больницу в Москве с ножевым ранением попала несовершеннолетняя. Об этом заявили в пресс-службе СК России по столице.
Глава российского МИД Сергей Лавров в ходе встречи с представителями Американской торговой палаты в России заявил, что Москва заинтересована в укреплении экономических связей с Вашингтоном.
В Москве зафиксирован самый тёплый день весны и года. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на метеобюро столицы.
Центровой «Портленд Трэйл Блэйзерс» Юсуф Нуркич получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Бруклин Нетс».
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президенту России Владимиру Путину регулярно докладывают о ситуации c косатками в Приморье.
Адвокат Андрей Ромашов, представляющий в суде интересы Александра Кокорина, заявил, что по закону судья может продлить срок пребывания под стражей его подзащитного на полгода, а само заседание по делу будет закрытым.
В Свердловской области возбуждено уголовное дело после нападения собаки на детей в городе Ревда. Об этом сообщили в региональном СУ СК России.
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин во время визита команды в Белый дом сделал фото с портретом первого президента США Джорджа Вашингтона.
Президент Ливана Мишель Аун в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным не исключил, что находящиеся в стране беженцы из Сирии в ближайшее время могут отправиться в Европу, так как недовольны своим экономическим положением в Ливане.
Центральный районный суд Читы во вторник, 26 марта, взыскал с Забайкальского краевого перинатального центра 1,55 млн рублей в пользу Татьяны и Андрея Гантимуровых в качестве компенсации морального вреда за смерть их новорождённой дочери.
Решение президента США Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами будет иметь негативные последствия для региона, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Президент США Дональд Трамп, принимая в Белом доме обладателей Кубка Стэнли — 2018 «Вашингтон Кэпиталз», назвал себя фанатом российского нападающего Александра Овечкина, а самого хоккеиста — особенным игроком.
Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов сообщил, что бойцы спецподразделений ведомства совместно с другими силовыми структурами за три года нейтрализовали более 200 бандитов и уничтожили около 500 схронов и тайников с оружием и боеприпасами.
Бывший боец смешанных единоборств Олег Тактаров считает, что в связи с уходом из спорта Конора Макгрегора UFC потеряет значительную часть зрительского интереса, поэтому организация будет делать всё возможное, чтобы вернуть ирландца.
Комитет Совета Федерации по социальной политике рекомендовал палате одобрить закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума пенсионера.
Замминистра внутренних дел России Игорь Зубов заявил, что МВД рассматривает вопрос лишения наркозависимых права управлять автомобилями и работать на опасных производствах.
Российская фигуристка Алина Загитова за сезон-2018/19 заработала $135 тыс. призовых до вычета налогов, почти половина этой суммы приходится на победу на чемпионате мира в Сайтаме.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв прокомментировал в беседе с RT решение палаты представителей конгресса США принять законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу.
Министерство связи и информации Венесуэлы сообщило о второй за сутки масштабной атаке на энергосистему страны после аварии на одной из крупнейших ГЭС.
По информации журналистов, клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Уфа» может уволить главного тренера команды Дмитрия Кириченко и уже рассматривает троих кандидатов на замену специалисту.
Президент Ливана Мишель Аун заявил, что решение американского лидера Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами противоречит международному праву и интересам Ливана.
Главный редактор журнала «Арсенал Отечества», член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России Виктор Мураховский прокомментировал в беседе с RT сообщения американских СМИ о том, что подводные атомные беспилотники «Посейдон» появятся на вооружении у России не раньше 2027 года.
Промоутер Владимир Хрюнов считает, что заявлением о завершении карьеры в смешанных единоборствах Конор Макгрегор пытается подогреть интерес публики к своей персоне.
На внутреннюю компьютерную сеть Министерства обороны Испании в начале марта 2019 года была совершена хакерская атака.
Адвокат футболиста Александра Кокорина Андрей Ромашов заявил, что отправил жалобу по делу своего клиента в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Президент Украины Пётр Порошенко в эфире телеканала «Прямой» заявил о недопустимости для украинцев ради достижения мира в стране вставать на колени перед российским лидером Владимиром Путиным.
Зампред комитета Совета Федерации по регламенту Владимир Полетаев сообщил о планах делегации сената Франции посетить Россию с внеплановым визитом в апреле.
Футболист Криштиану Роналду, получивший травму бедра в матче отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 между Португалией и Сербией (1:1), рассчитывает вернуться на поле через одну-две недели.
Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала, какая погода ожидается в столичном регионе в выходные.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американскому журналисту Фариду Закарии следует извиниться перед русскими и американцами.
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко на своей странице в Facebook призвала украинцев не голосовать на президентских выборах за «старых политиков».
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров считает, что ирландцу Конору Макгрегору неинтересен реванш с Хабибом Нурмагомедовым и ирландцу уже нечего доказывать в большом спорте.
Член правления Российской ассоциации политических консультантов, политолог Андрей Колядин в беседе с RT прокомментировал законопроект о борьбе с влиянием России на Венесуэлу, принятый конгрессменами США.
Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров обошёл Сергея Фёдорова и поднялся на второе место по очкам, набранным за один сезон в НХЛ российским хоккеистом.
На Украине вступил в силу закон, который признаёт членов Украинской повстанческой армии* участниками боевых действий.
В рамках Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» обыграл «Калгари Флэймз» без помощи российского нападающего Ильи Ковальчука, который пропустил четвёртый из пяти последних матчей команды по решению тренерского штаба.
Суд начнёт процесс по делу полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и форварда «Зенита» Александра Кокорина 3 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда.
Два вертолёта авиационного подразделения МЧС задействованы для тушения пожара в торговом центре Diqlas в Баку. Об этом сообщает издание Report.az.
Компания Apple на презентации новых сервисов в Театре Стива Джобса в Купертино анонсировала выпуск виртуальной кредитной карты Apple Card, которая позволит оплачивать покупки по принципу Apple Pay.