Главред Оригинал

Главред: на Украине признали представителей УПА участниками боевых действий

Материал представлен в пересказе ИноТВ
На Украине вступил в силу закон о статусе участников боевых действий. Как передаёт «Главред», тем самым участниками боевых действий признаны, в частности, представители Украинской повстанческой армии, которые были задействованы в боевых операциях на территории Украины в 1941—1944 годах.
Главред: на Украине признали представителей УПА участниками боевых действий
Reuters
На Украине вступил в силу подписанный президентом Петром Порошенко закон о признании участниками боевых действий бойцов армий, которые «сражались за независимость Украины в XX веке». Как пишет «Главред», тем самым участниками боевых действий признаны, в частности, представители УПА*, которые были задействованы в боевых операциях на территории Украины в 1941—1944 годах.
 
Как отмечает издание, закон также признаёт участниками боевых действий и других лиц, которые «принимали участие во всех формах вооружённой борьбы за независимость Украины в XX веке».
 
Порядок предоставления статуса участника боевых действий этим лицам установит правительство. 
 
* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014). 

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Все самые актуальные зарубежные статьи на нашей странице в Facebook
источник
Главред Украина Европа
теги
Великая Отечественная война военнослужащие история Украина УПА
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров