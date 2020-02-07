Kronen Zeitung Оригинал

KZ: «дерзкий налёт» на кладбище советских воинов в Австрии заставил преступников попотеть

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На днях неизвестные преступники «совершили налёт» на русское кладбище в городе Лаа-ан-дер-Тая в федеральной земле Нижняя Австрия, где захоронены несколько сотен советских солдат, сообщает Kronen Zeitung. Как уточняет австрийское издание, воры воспользовались «удобным моментом» и украли временно демонтированные 600-килограммовые кованые ворота.
KZ: «дерзкий налёт» на кладбище советских воинов в Австрии заставил преступников попотеть
Reuters

Русская община в Австрии возмущена «дерзким рейдом» злоумышленников в городе Лаа-ан-дер-Тая в федеральной земле Нижняя Австрия, сообщает Kronen Zeitung.

На днях неизвестные преступники «совершили налёт» на местное русское кладбище, где захоронены несколько сотен советских солдат, поясняет австрийская газета.

Дело в том, что вот уже на протяжении нескольких лет на прилегающей к захоронению территории строится 17-метровая православная поминальная часовня. Злоумышленники «воспользовались удобным случаем» и украли «без лишних церемоний» кованые ворота.

Как уточняется, строителям пришлось временно демонтировать специально привезённые из России ворота, которые они затем оставили лежать прямо на земле. И никто не мог подумать, что в качестве «добычи» воры выберут себе 600-килограммовые ворота.

В свою очередь, посольство Российской Федерации в Австрии уже выразило своё возмущение случившимся и потребовало от австрийских правоохранительных органов в кратчайшие сроки раскрыть «необычное уголовное дело», отмечает Kronen Zeitung.

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источник
Kronen Zeitung Австрия Европа
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