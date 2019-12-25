СТРАНА: в Одессе вандалы испортили мурал с главными героями сериала «Ликвидация»

В Одессе неизвестные испортили мурал, посвящённый героям сериала «Ликвидация». Как пишет «СТРАНА», один из инициаторов создания рисунка рассказал, что решение о его восстановлении пока не принималось, поскольку существует вероятность, что его снова испортят.
В Одессе на улице Колонтаевской, где снимался сериал «Ликвидация», неизвестные испортили мурал, нарисованный на воротах дома. Как пишет «СТРАНА», на нём были изображены герои легендарного сериала — сотрудник уголовного розыска Давид Гоцман и его друг Фима.
По словам местных жителей, инцидент произошел в ночь на 21 декабря. Теперь на воротах остался изображён один Гоцман.
Один из инициаторов создания рисунка Роман Вайер рассказал, что решение о его восстановлении пока не принималось.
«Мы пока не решили, восстанавливать его или нет, потому что есть вероятность, что мы восстановим, а они снова испоганят. Пока подождём», — отметил он.
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